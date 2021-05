Reflexiones

Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.

*Bety o Evelyn…

Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ratificar la sanción aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, candidatos a gobernador de Morena para Guerrero y Michoacán, respectivamente, no deben atacar a los magistrados de la corte, ni a los Consejeros Electorales del INE y sí proceder contra los responsables, en este caso al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y concretamente al Presidente del partido Mario Delgado Carrillo y sus abogados, que no cumplieron con su obligación de entregar al Instituto Nacional Electoral los gastos de pre campaña de sus abanderados a quienes tampoco les exigieron hacerlo ante el partido.

Maquiavélico como es, Mario Delgado Carrillo al saberse responsable de la pérdida de candidaturas, maniobró para darles atole con el dedo a Mario Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, cediéndoles como ’premio de consolación’ la dirigencia estatal en sus respectivos estados. En el caso de Michoacán, Morón Orozco negó que su hijo lo sustituirá como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán "Eso daría señales que no son correctas", dijo y cumplió, designándose como su sustituto a Alfredo Ramírez Bedolla, mientras que aquí en Guerrero, a pesar de que anteriormente dijo que respetaría el veredicto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Félix Salgado Macedonio sigue insistiendo que se convertirá en Gobernador de Guerrero…y puede hacerlo, a través de su hija Evelyn si la hace candidato y llegara a ganar! Porque el acuerdo es que en este estado la candidato sea mujer.

A mediados del presente mes, tras el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la candidatura de su padre, al referirse a una posible ’sucesión’, Evelyn Salgado Pineda, negó ser una ’Juanita’. ’Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope’, escribió en redes sociales. Hoy que Salgado Macedonio pierde definitivamente la candidatura, su primogénita es promovida para sustituirlo, ella no ha salido a plantear postura. Como ciudadana mexicana, Evelyn Salgado Pineda tiene el derecho de votar y ser votada, pero moralmente no sería ético, además de que se estaría violando los propios estatutos de Morena: Artículo 43 ’En los procesos electorales’, incisos C: "No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes de Morena por grupos internos, corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos a Morena" y D: ’No se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa y hasta segundo grado por afinidad’. Y Félix Salgado Macedonio aceptó el nombramiento de presidente estatal de Morena.

En estas circunstancias, Beatriz Mojica Morga fue la mujer idónea para asumir la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, no solo haber sido una de las aspirantes a la candidatura con mayor posicionamiento político-electoral y la primera que se sumó a Félix Salgado Macedonio cuando fue designado candidato a la gubernatura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) así como de acompañarlo en su lucha por mantener la postulación, sino por ser una de las mujeres más preparadas de nuestro estado. Tras la cancelación oficial de la candidatura de Salgado Macedonio, Morena informó que será una mujer quien encabezará la nueva etapa en Guerrero, por lo que Mojica solicitó que se le incluya en la nueva encuesta que realizará el órgano político. ’¡Estoy lista! Celebro que será una mujer quien lleve la 4T a Guerrero. Si la encuesta para definir la candidatura va en serio, solicito a la dirigencia nacional me considere en la medición’, escribió en redes sociales.

Beatriz Mojica Morga no es oportunista ni traidora, como otros que en los primeros tambaleos de la candidatura del político calentano y senador con licencia, rondaban como buitres sobre el toro herido, o peor aún, aquel avorazado (Fidel Payán Cortinas) que ’voló’ al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a registrarse ante la inminente caída de Félix Salgado Macedonio. No. Beatriz Mojica Morga, Bety, como se le conoce, es una mujer honesta, de convicciones y altos valores morales, una política leal y sobre todo, una mujer preparada que sabría dirigir los destinos de Guerrero.

Hoy es la oportunidad de Félix Salgado Macedonio de reivindicarse, de demostrar que lo suyo no es interés personal sino interés común por el bien de Guerrero aceptando que vaya otra persona y no su hija, que es como herencia o imposición para cumplir su palabra de ’gobernar Guerrero’. Y la oportunidad de la cúpula de Morena de mostrarse como dirigentes democráticos, no un grupo de mercenarios y vividores de la política, lo que siempre han criticado y al parecer de lo que más adolecen.