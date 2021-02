Reforma a Ley Eléctrica, nuevo pleito con los mismos actores y argumentos

Cualquiera que siga ahora el debate, confrontación, por la iniciativa preferente de Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica podrá decir que ’ese pleito ya lo vi’.



Y es que, mientras del lado de AMLO y su 4T se alega que es para corregir errores -ya sabe usted- del periodo neoliberal en la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica y en beneficio del pueblo de México, en el lado contrario, se pronostican grandes daños, errores y alzas de precios en las tarifas eléctricas industriales y domésticas, así como un grave disparo de la inflación.



Igual que en otras reformas lopezobradoristas, analistas en energía y finanzas de los grandes diarios del mundo como The Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal y todas las grandes agencias como CNN, Fox, DW, etc. han destacado el mal efecto que tendría esta reforma en el contexto del T-MEC.



Lo menos que pronostican son la apertura de juicios en paneles internacionales donde el México gobernado por López Obrador no tendrá la menor oportunidad de evitar fuertes sanciones.



Periodistas y analistas cercanos a Joe Biden advierten que el nuevo presidente de los EU podría tomarse muy personal esta reforma de AMLO, porque no sólo parece que busca pleito, sino que coloca la producción de energía eléctrica en México privilegiando el uso de combustóleo y carbón cuando Biden va por el uso de energías limpias.



’Bastaría con que Biden impusiera costosos aranceles, o prohibiciones contra importaciones de productos elaborados con energías sucias para meter al gobierno de López Obrador en un callejón sin salida’, afirman algunos.



Algo similar podría hacer Trudeau, desde Canadá, y entonces sí habría una crisis nacional en México, indican.



Aquí, en México ya se levantó en rebeldía toda la oposición y el sector privado, a los que, a últimas horas, se sumó la Alianza Federalista de los 10 gobernadores en rebeldía desde el año pasado, y a quienes AMLO considera abiertamente sus contrincantes.



Las más importantes organizaciones del sector privado -CCE, Coparmex, etc-, afirman que la iniciativa de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO trastoca todo el sistema de la electricidad en México.



Cambia reglas incluidas en el T-MEC y afecta a todo el aparato productivo además de perjudicar con aumentos tarifarios a los consumidores domésticos que son las mayorías y los más pobres en el país.



Y, cosa grave, privilegiaría a la CFE por sobre productores privados de energías limpias, con lo que se atentaría contra el futuro ambiental de México.



Desde el punto industrial, anularía la competencia y al cambiar las reglas, provocaría una mayor incertidumbre jurídica.



De ser aprobada, esta reforma impediría el uso del recurso de amparo, que ha sido esencial durante los dos años anteriores y con los cuales se han podido contener acciones del gobierno.



En fin, que, para la IP nacional e internacional, esta reforma no garantiza la mejor energía eléctrica (ni más barata, ni más limpia) para hogares e industrias y es una especia de nueva expropiación de la industria eléctrica, porque cambia los términos de los contratos existentes, modifica las reglas del juego en beneficio -sí o sí- de la CFE.



Para los 10 de la Alianza Federalista –Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes; Miguel Riquelme, Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; Javier Corral, Chihuahua; José Rosas Aispuro, Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro, Jalisco; Jaime Rodríguez, El Bronco, Nuevo León; Silvano Aureoles Conejo, Michoacán y Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas-, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica:



Atenta contra el patrimonio y bienestar de los mexicanos; implica impacto inflacionario y ambiental; daño a la economía familiar; costo fiscal y privación de derechos.

Condicionar los permisos afectará los proyectos a futuro en nuestras entidades federativas, bloqueando la inversión pública y privada, así como la creación de nuevos empleos.

El resultado de esta iniciativa involucrará al Estado mexicano en conflictos de carácter internacional por incumplimiento con compromisos estipulados en acuerdos y tratados internacionales, repercutiendo en altos costos políticos, económicos y ecológicos para México.

Si el objetivo es mejorar el suministro de energía y disminuir los costos, se está actuando en sentido contrario, concluyen los aliancistas.



La reforma: va



Desde la otra acera política, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro, afirmó que la reforma preferente de AMLO será aprobada quizá con algunas modificaciones, porque representa todo lo contrario de lo que dicen opositores, analistas y oposición.



Para él, esta reforma corrige errores surgidos con la aplicación de la reforma energética del Pacto por México y de Enrique Peña Nieto, porque beneficia a las mayorías y a México.



Redes sociales, bajo regulación



Quien ayer continuó con su explicación de su iniciativa para regular las redes sociales fue Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado.



Las redes sociales, dijo, ’son empresas que tienen un modelo de negocios, en el que se generan ingresos vendiendo espacios publicitarios dentro de su plataforma, haciendo que los datos personales de sus usuarios, sean el principal insumo, ingrediente para obtener esos ingresos.



’De esta forma, entre mayor cantidad de usuarios existan dentro de la red social, se podrán vender espacios publicitarios más caros y en consecuencia, podrán generar mayores ingresos… Se estima que en México, Facebook cuenta con 85 millones de usuarios; Twitter, cerca de los 11 millones. Esto coloca a México dentro de los primeros 10 países con mayor número usuarios en estas redes, confirmando la importancia del mercado nacional para ambas plataformas.



’Todos utilizan redes públicas de telecomunicación y el espectro radioeléctrico es el mismo, como medio de transmisión; es decir, requieren los mismos insumos para proveer el servicio…



’Para la población, tanto las redes sociales como los medios de comunicación tradicionales, cumplen en esencia los mismos objetivos: informar y entretener.



’Legislar en esta materia del uso de las redes es un gran desafío, es un gran reto. Pero no debemos actuar de manera omisa, sino directa, otorgándole a la población un marco jurídico confiable para que se le respete su derecho a la información, pero también su derecho a la expresión.



’Esa es la tarea que tenemos ahora en el Congreso de la Unión’, concluye.



Dentro de esta concepción, Monreal afirma que su iniciativa parte de que es indispensable crear un marco normativo para la protección de los datos personales de las personas usuarias de redes sociales, así como la tributación de las empresas que brindan este servicio.



Se reagrupan en el PAN



En un primer gran paso para la tan anunciada, pero hasta ahora poco creída recomposición del PAN, el Consejo Nacional blanquiazul aceptó ayer la reinserción de Margarita Zavala, del ex gobernador jalisciense Francisco Ramírez Acuña y del ex presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth quienes participarán como candidatos a diputados federales de mayoría.



En la negociación de esta recomposición, que subsana la ruptura más profunda en Acción Nacional en los últimos años, no se incluyó al ex presidente Felipe Calderón, quien -dicen- podría estar negociando con otro partido su inclusión en el proceso electoral ya en curso.



Margarita competirá por un distrito que comprende la alcaldía Miguel Hidalgo.



