Reforma al sistema de pensiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá una iniciativa para reformar el sistema de pensiones, ya que el vigente no garantiza a sus beneficiarios obtener remuneraciones similares a las que tienen al momento de su retiro laboral.

Esta será la primera vez en sus 23 años de existencia que las afores, es decir el sistema de las administradoras de fondos para el retiro, tendrán una reforma estructural donde el proyecto plantea aumentar las aportaciones de 6.5 a 15%, reducir las semanas de cotización de mil 250 a 750 y aumentar la pensión mínima garantizada, con el propósito de que más de 20 millones de mexicanos puedan tener un mejor ingreso durante la vejez.

El anuncio fue hecho por el presidente durante su conferencia mañanera, donde además de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, la parte patronal estuvo representada por Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como diversos dirigentes sindicales.

En resumen se pretende que la aportación del ahorro de los trabajadores para su retiro no cambie; que la aportación del gobierno se transforme en una cuota social concentrada en empleados de menores ingresos, mientras la parte correspondiente a los patrones se eleve gradualmente y pase del 6.5 al 15% en un lapso de ocho años.

Mientras que Salazar Lomelí calificó como hecho histórico la presentación de la reforma, señaló que a pesar de la crisis económica y de salud por la que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, se optó por el bienestar de los mexicanos; en tanto Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, dijo que con la reforma los trabajadores podrían percibir de pensión más de 30% de su último salario, pues además gozarán de la pensión que otorga el gobierno a adultos a partir de los 68 años.

Sin duda, se debe reconocer, la propuesta de López Obrador resulta positiva. No es que la idea original de las afores no haya sido buena, ya que su proyecto esperaba resultara benéfica para los trabajadores, pero con el paso del tiempo y los ajustes de las situaciones laborales y económicas del país, no se alcanzaron las metas propuestas.

Ahora se debe esperar a que el Congreso Federal pueda legislar al respecto y, en de ser posible enriquezca la propuesta, sin tampoco descartar que el sector patronal responda adecuadamente y no esgrima pretextos para poner lo que les corresponde, ya que de ellos dependerá en gran medida el éxito de esta reforma a las pensiones laborales.