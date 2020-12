Reforma del outsourcing cuidará del empleo

SERA EL JUEVES CUANDO SE ANALICE LA REFORMA SOBRE EL OUTSOURCING Y SE ESPERAS QUE NO AFECTE EL EMPLEO EN MEXICO



+Anuncian en Michoacán fin al paro de la CNTE



+Urge limpiar el nombre del General Cien fuegos



CIUDAD DE MEXICO .- El outsourcing no debe afectar al país, ni a los trabajadores, ni a las empresas, por eso tenemos suficientes argumentos en el Senado de la Republica para lograr consensos este jueves en lo que será el dictamen final de la iniciativa de Ley, afirmó Carlos Aceves del Olmo, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la CTM.



Señalo que se logró quitarle muchas cositas al documento final que este jueves se presentara en la Cámara de Senadores ’y quedará como la mayoría lo dictaminamos, no como otros que quisieron para beneficiar a los sindicatos extranjeros.



La Ley no lo rechazamos, queremos que sea tripartita, que participen los empresarios, los trabajadores y el gobierno, le quitamos muchas cositas y lo van a ver ustedes en el documento que mañana presentan’.



El movimiento obrero organizado siempre ha estado solicitando mayor seguridad para que los trabajadores y sus familias puedan vivir en paz y sin el acoso de la delincuencia. Por la casa, por ahí debería empezar el Gobierno federal una verdadera regulación del outsourcing.



El diputado Carlos Pavón Campos dijo que en las últimas semanas hemos escuchado varias voces que afirman querer acabar con una práctica que ha sido mal llevada y ha dejado como consecuencia la falta de seguridad social para los trabajadores, sin embargo, resulta que el propio Gobierno es uno de los principales empleadores bajo este esquema.



De acuerdo a la estadística, el Banco del Bienestar, emblema de la Cuarta Transformación, es la dependencia que más recursos ha pagado a empresas que se dedican a administrar al personal subcontratado, es decir, es la mayor contratista por outsourcing.



Pero hay más estadística que obligaría al Gobierno a poner el ejemplo y terminar con los abusos a la clase trabajadora. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2019 y 2020 esta administración asignó más de 50 contratos a empresas de outsourcing por un monto aproximado a cinco mil millones de pesos.



Indicó que prácticamente en todas las dependencias del Gobierno se tiene contratado a personal bajo esta figura, es entonces cuando debemos exigir se actúe con congruencia y empezar a otorgar derechos y seguridad social a todos los trabajadores al servicio del Estado.



Uno de los principales impulsores de la erradicación del outsourcing es el morenista Napoleón Gómez Urrutia, él elevó incluso a delincuencia organizada este tipo de contratación y pidió cárcel a los patrones que tuvieran personal en este esquema. ¿Acaso Napillo estará pidiendo encarcelar al Presidente y a los titulares de dependencias?



En estos momentos de crisis y en medio de la pandemia de Covid-19 se debe atraer la inversión para intentar recuperar los empleos perdidos y no amenazar a los empresarios que aún confían en México con enviarlos a la cárcel por dar empleo bajo un esquema que bien utilizado es benévolo.



El outsourcing está contemplado en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012, pero hay que hacerla cumplir y en su caso adecuarlo para que patrones y trabajadores guarden una relación de equilibrio y se garantice la seguridad social de los colaboradores y la viabilidad de las empresas. Esperemos ver un verdadero cambio desde la 4T en favor de la clase trabajadora.



Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que es posible que esta semana alcancen un acuerdo con el gobierno mexicano sobre la subcontratación laboral.



Empresarios acordaron con el gobierno federal eliminar la figura del insourcing, es decir, esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas, luego de sostener una segunda reunión en Palacio Nacional para discutir el contenido de la iniciativa sobre subcontratación enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de noviembre.



El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, señaló que entre los puntos en los que lograron un acuerdo fue el ponerle fin a estos esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas, e indicó que se convocará a otra comisión para tratar el tema de las utilidades.



ALPES ABOGA POR LIMPIAR EL NOMBRE DEL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS



Quienes conforman la Alianza para la Educación Superior, A. C. (ALPES), respaldan la integridad moral, humanismo, ética pública y compromiso con México y la educación, del General Salvador Cienfuegos Zepeda, cuyo nombre deberá quedar limpio frente a las acusaciones realizadas en su contra por el gobierno de los Estados Unidos dijo María Luisa Flores del Valle, Presidenta ejecutiva de ALPES.



El 24 de mayo de 2017 la Alianza para la Educación Superior le entregó al General Cienfuegos Zepeda la medalla Salvador Corrales Ayala, fundador de ALPES y rector de la Universidad de la Comunicación, otorgada por su mérito educativo en la sociedad, además que como persona se ha manifestado como un hombre honesto, intachable, institucional y de decisiones que favorecen a la sociedad mexicana, entre ellas su relación colaborativa con nuestra organización.



El mérito por el cual otorgamos la medalla Salvador Corrales Ayala al General Cienfuegos Zepeda fue para reconocer su trayectoria y liderazgo a favor de la educación superior, además de reconstruir, renovar y actualizar todas las áreas de educación y el Centro Militar en Ciencias de la Salud (CEMICSA), así como la construcción de la Escuela de Ingenieros Militares.



También la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (UDEFA) había crecido sus carreras y bajo su guía en sus últimos meses como secretario de la Defensa Nacional se creó una nueva unidad educativa, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN), para hacer diplomados, maestrías y doctorados en seguridad nacional.



El amor por la educación, por la cultura de seguridad y defensa nacionales que tiene el General Salvador Cienfuegos Zepeda deviene desde su responsabilidad como rector del Colegio Militar entre los años 1997 y 2000.



Asimismo, su carrera en el Ejército lo respalda como un hombre íntegro, que tuvo todos los cargos y los mandos para generar una carrera sobresaliente, que consideramos fuera incapaz de cometer los delitos que se le imputaron.



