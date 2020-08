Reforma Educativa Estructural, Sin Ideales Propios

Todo Profesor o Profesora, debe ser capaz de identificar y trazar la estructura de un diseño curricular, para elaborar un plan y programa de estudio; es decir, un proyecto curricular. Es preciso que todo estudiante aprenda a investigar, de manera individual o en equipo, apoyándose en la información documental y en fuentes bibliográficas o virtuales. Que como estudiante asuma una parte activa del colectivo escolar y participe en las discusiones didácticas que se generen dentro del aula.



En tiempos modernos se necesitó de un currículo moderno, en tiempos postmodernos es urgente la concepción de un currículo posmoderno, que responda a las necesidades de generaciones y generaciones que se formaron y se están formando bajo la influencia del postmodernismo; hoy en la época contemporánea requerimos de preservar valores culturales que nos dan identidad como nación y en el campo de la ciencia y la investigación.



Si el currículum ha sido por excelencia el canal por el cual las clases populares deberían adquirir autonomía sobre decisiones que denoten la conciencia humana, la realidad dice lo contrario, la mercadotecnia ha superado a la escuela, por ende, ha superado al currículo. Un currículo desarrollado en la práctica implica vincular la teoría con la práctica en materia educativa, de esta manera surgen tres conceptos, que a saber son: teoría, práctica y educación, toda vez que estos tres elementos conllevan a transformar una sociedad.



Es el Currículo una herramienta poderosísima para ilustrar a una generación de estudiantes, Los retos son pensar bien antes de modificar un plan de estudios, cambio o adecuación, es importante, ya que en lo general o particular de la formación docente hay particularidades de formación de docentes, todo cambio afecta de mayor o menor medida la escuela. Es posible señalar que si se realiza un diagnóstico en el Currículo Educativo, existe la posibilidad de que la multiculturalidad debe plantearse debidamente en cuanto a la igualdad de niños y niñas, todo diseño de modelo educativo e implementarlo requiere cumplimiento de un currículo educativo, si atendemos al artículo 3° Constitucional, los planes y programas y modelos educativos, como sus competencias, en la federación, estados y municipios, consagran alfabetización para adultos, educación especial, multiculturalidad, la educación privada, etc.



Cada modelo de escuela requiere un currículo diferente para cada escuela, dado que existe también diversidad lingüística por zonas, regiones, distancias, culturas etc., lo cierto es que un modelo educativo genera un patrón conceptual en cada caso. Es preciso adecuar un modelo crítico en el alumno, reflexionar, pensar, discutir, llegar a conclusiones válidas en cada materia, en cada objetivo, en cada evaluación.



Integralidad en la implementación del currículo educativo, respetando las culturas y la cientificidad de su aplicación. Existe una gran preocupación por los estudiantes que de forma Virtual inician su enseñanza aprendizaje, parece ser que el maestro o profesor será simple instructor que emite datos, la enseñanza es presencial mediante computadora, pero hay niños y niñas que no poseen una computadora, Tablet o celular para abrir aplicaciones en cada clase de su escuela.



El Currículo Educativo, se traduce en conjunto de criterios, programas, planes de estudios, procesos que construyen la identidad cultural nacional, con recursos académicos humanos y físicos, para llevar a cabo el proyecto educativo institucional.



Un Currículo educativo: responde a lo siguiente: 1. Objetivos: ¿para qué?, 2. Competencias, 3. Contenidos: responden al ¿Qué? Técnicas métodos y estrategias. 4. Metodologías se responde al ¿Cómo? Tareas y acciones. 5. Evaluación anticipada con mucha precisión para reforzar el conocimiento adquirido y orientarse aprender más, facilita cualquier programa educativo al maestro.



El Currículo Educativo funciona y sostiene criterios, planes de estudio, programas y metodologías y procesos que contribuyen a la identidad de la persona, el proyecto académico institucional se sostiene de este currículo.



México ha ensayado modelos educativos, algunos con impacto, otros con menos impacto con habilidades y destrezas diferentes, pero no han servido, como el resultado de la Reforma Educativa Estructural de Enrique Peña Nieto. La cientificidad se puede explicar claramente con el currículo educativo, los modelos educativos tradicionales son improvisados, los virtuales en los que los alumnos son responsables de su educación, como primeras enseñanzas se ha vuelto una moda, memorización, improvisación, interactividad virtual, intercambio de información, por lo que el uso del Currículo Educativo debe ser correcto y ético, para no corromper al alumno.



La ética y los valores se deben transmitir y practicar, ser practicables, no basta generar o realizar generaciones sin valores como la X o la Y, sino generar movimientos sistémicos de los pueblos, las pequeñas patrias culturales, las pequeñas naciones que conforman una más grande y mejor y no se responda generacionalmente al dominio del inglés o la computación para las generaciones venideras. Los valores patrios y culturales, como los científicos que coincido, deben acudir a la comunidad desde el aula de clase. No se toma en cuenta la Agenda 2015-2030 de la ONU, sino caprichos de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.



Un profesor puede tener un currículo muy democrático pero una didáctica autoritaria, por ejemplo, el docente es fundamental en la concreción áulica. El aula puede ser cualquier espacio. Pero el maestro es quien la define. Se puede ser maestro en las charlas de mesa cuadrada y esa es un aula en ese momento, en la calle, en la plaza pública, en el mercado, donde se difunda el conocimiento, o bien como lo que se hace en los talleres de formación humana.



Se crea por el profesor un currículum con los temas a tratar. Se exponen aplicando la didáctica en la que se deben enseñar valores y competencias. Finalmente, los alumnos se evalúan cuando pasan a hablar a exponer o demostrar la aplicación de una técnica. Actualmente hay quien no usa los instrumentos físicos como rúbricas, listas de cotejo, entrevistas, focus group, así como los instrumentos de la evaluación formativa. Los más usados son la rúbrica y lista de cotejo. Ahora se puso de moda el portafolio de evidencias. Los diseñadores de currículum son los que hacen los planes de estudio de escuelas y programas, todo profesor debe hacer un currículo de sus materias o asignaturas. Sin maestros, ni computadoras ¿A dónde llegará la educación nacional?