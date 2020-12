Reforma publica nota falsa sobre compra de cámaras de seguridad en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 23 de diciembre.-El Proyecto Jaguar, implementado por el gobierno de Ecatepec, contempla la instalación de mil 600 cámaras de las más alta tecnología en materia de seguridad, botones de pánico en 400 puntos de alta incidencia delictiva del municipio, una red de 400 kilómetros de fibra óptica, software de reconocimiento facial e identificación de placas y la remodelación del centro de mando de la Policía Municipal, no sólo la compra de 400 cámaras como afirma en una nota informativa el periódico Reforma.



Dicho diario, que no solicitó la versión al respecto del gobierno municipal, asegura falsamente que en Ecatepec serán instaladas 400 cámaras de videovigilancia con costo de 160 millones de pesos, es decir a 400 mil pesos cada una, lo cual es erróneo, ya que se trata de mil 600 videocámaras y todo un sistema de soporte tecnológico para la operación de lo que será el sistema de seguridad digital más moderno del Estado de México, por encima de la tecnología con que cuenta el gobierno estatal.



El Proyecto Jaguar contempla mil 600 videocámaras con tecnología 4K de visión nocturna, capaces de identificar las placas de un vehículo a 100 metros de distancia y contarán con capacidad de reconocimiento facial, que serán instaladas en 400 puntos de alta incidencia delictiva de Ecatepec, cada uno con botón de pánico y sistema de Wi-Fi gratuito para uso de los ciudadanos.



Cada uno de los 400 postes de 13 metros de altura que están siendo instalados actualmente, contará con 4 cámaras de video vigilancia, un botón de pánico enlazado al centro de mando de la policía y un módem abierto de internet de banda ancha ilimitada.



Las videocámaras estarán conectadas con una red de 400 kilómetros de fibra óptica, además de que el proyecto incluye la construcción del Centro de Mando con igualmente tecnología de punta, por lo que incluso las autoridades de Ecatepec buscarán que sea certificado como C-5, similar al que opera el gobierno del Estado de México.



El Proyecto Jaguar fue contratado por el gobierno de Ecatepec a la empresa Grupo Pireo, pero se trata de un proyecto integral, no sólo la compra de los aparatos.

Reforma menciona que ’el contrato establece que la dirección de la empresa es Casa 1 de la calle Paseos de Ternura en Fraccionamiento Paseos de Chalco, Edomex’, donde el citado diario constató que se ubica una ’tiendita’.



Sin embargo, el diario acudió a un domicilio erróneo, pues la dirección correcta de la empresa es en Paseo de la Verdad manzana 12 lote 97, Casa 1, en Paseos de Chalco, con Código Postal 56600.



Grupo Pireo fue constituido hace 15 años y entre su historial destaca la construcción del C4 de Chalco, lo que demuestra su experiencia en este tipo de tecnología.