Reformas benéficas al pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al Congreso de la Unión por aprobar reformas a la Constitución, con leyes ’muy benéficas para el pueblo de México’, entre ellas la ley para la administración de Afores, de la seguridad social, que va a significar que los trabajadores en el futuro, cuando se jubilen, reciban más de pensión. Esa modificación fue muy importante.

Dijo que las comisiones que cobran las Afores se reducen a la mitad, de un punto ahora van a cobrar 0.5, por poner un ejemplo, y significa ingresos para el trabajador, porque durante muchos años cobraron altas comisiones. Ya en la ley no queda a discreción, sino ya está establecida una fórmula en donde las comisiones se ajustan a lo que se cobra en países como Colombia, Chile y Estados Unidos, se estandariza; esto significa que el trabajador va a recibir más.

Agradeció al sector empresarial de aceptar voluntariamente incrementar sus cuotas para pensionados, porque van a ayudar a que se reciban más cuando se jubilen; otra reforma importante es la libertad del trabajador o trabajadora para utilizar su crédito del Infonavit, para comprar un terreno y hacer su casa, comprar una casa usada, que pueda hacer lo que quiera, no depender de una empresa contratista, de una inmobiliaria que le venda un departamento caro, mal hecho, en una unidad habitacional allá, distante de su centro de trabajo.

Sin duda, con la participación de los sectores productivos, autoridades y legisladores, se avanza hacia la justicia social y se hace a un lado o se regularizan las utilidades de quienes lucran con las prestaciones sociales, los que sólo buscan el beneficio empresarial, faccioso o personal, sin ningún recato, amparados por la misma Ley y la protección del poder pública. Ahora se va en sentido contrario.

TURBULENCIAS

Investigan irregularidades en Puebla

’Reconozco el papel del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno y en sus dos Salas, y del Consejo de la Judicatura Federal para contar con una justicia federal pronta, imparcial, gratuita, tangible y de calidad en México’, dijo el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, luego de acudir al informe del ministro Arturo Zaldívar… ’Ante la advertencia del Banco de México, de una caída del -9%, un 20% de las empresas manufactureras en México están en evidente riesgo de quiebra. ’Queremos y podemos evitar el cierre de dichas compañías al capitalizar a proveedores de las diversas industrias, con el objetivo de contribuir al rescate de la economía de la recesión global provocada por la crisis de salud. A la cadena de suministro no debe faltarle nunca el acceso a la liquidez inmediata, con tasas accesibles y versatilidad acorde a los perfiles específicos de las empresas’, expresó el fundador de Equity Link, Mario E. Antúnez Cruz…Gobiernos anteriores realizaron venta de inmuebles de la administración pública con un valor de 919 millones 880 mil 837 pesos, operaciones que son investigadas lo mismo que irregularidades en contratos de 27 obras a cargo del Comité Administrador Poblano para la Creación de Espacios Educativos (CAPCEE), por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos, mismas que afectaron a 928 instituciones educativas señala el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en su informe entregado al Congreso Local…Francisco Vallejo Gil, vocero del Gobierno de Oaxaca, afirmó que el gobernador Alejandro Murat no tiene ningún otro compromiso ni propósito más que servir a Oaxaca, esto en relación a los rumores que lo ubican como sustituto de Esteban Moctezuma Barragán en la SEP, luego de ser propuesto el ex colaborador de Ricardo Salinas como embajador de México en Washington

