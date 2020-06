Reformas que aprobó el Congreso local

Esta semana los diputados de la LXII Legislatura local, se vieron obligados a sesionar en la explanada del Congreso local, dando cumplimiento a los protocolos que exige acatar las medidas sanitarias ante la contingencia sanitaria del Covid-19.

En esa sesión se aprobaron adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (IPEEG), que establecen la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas de indígenas y afromexicanos con el propósito de garantizar los derechos político-electorales de este origen en las contiendas a diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos en la contienda del 2021. El dictamen lo fundamentó la diputada del PAN, Guadalupe González Suástegui, vocal de la Comisión de Justicia, al plantear que las adiciones son en cumplimiento a la resolución derivada del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, del expediente número SCM-JDC-402/2018, que obliga al Congreso de Guerrero a armonizar su Constitución local y la legislación interna para garantizar a estos sectores su acceso, en condiciones de igualdad, a las candidaturas para cargos de elección popular.



En el caso del dictamen emitido por las Comisiones para la Igualdad de Género y de Justicia,

fue fundamentado por la diputada de Morena, Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, en la que se destaca la necesidad de adecuar las Leyes de Instituciones y procedimientos Electorales y de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, motivado esto, por 14 casos de violencia política contra mujeres que participaron activamente en el proceso electoral de 2017-2018.

En estas reformas y adiciones aprobadas, se prevé el procedimiento especial sancionador, la indemnización a la víctima y la restitución inmediata en el cargo al que haya sido obligada a renunciar por los actos de violencia sufridos.

Además del ofrecimiento de una disculpa pública, la aplicación de medidas de seguridad para asegurar el ejercicio del cargo, y la no repetición. De igual manera, faculta a la autoridad encargada de la investigación para establecer medidas cautelares en favor de la mujer violentada, que van desde el análisis de riesgo, con un plan de seguridad; retiro de la campaña violenta; suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra que sea necesaria para la protección y garantía de sus derechos y el ejercicio de los mismos, y el derecho a promover el juicio electoral ciudadano cuando sufra de violencia política en razón de género.

Estas reformas y adiciones se traducen en un ejercicio de armonización de la legislación local con el marco jurídico internacional y nacional en favor de los derechos humanos de las mujeres, así como del análisis de las iniciativas presentadas por diversos legisladores locales, en lo relativo a crear condiciones que, desde la Ley, aseguren el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, garantizando sus derechos políticos y su participación en los espacios públicos en términos de igualdad, respeto a los hombres, así como en el desempeño de sus funciones para las que hayan sido elegidas.



Otra iniciativa aprobada es la de integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso del Estado y los ayuntamientos; el derecho a postularse sin exigir separación del cargo; no estar inhabilitado para ocupar un cargo público, y para prorrogar la elección del diputado migrante o binacional.

El dictamen lo fundamentó el diputado priista Omar Jalil Flores Majul, Presidente de la Comisión de Justicia, que señala que estas reformas tienen como objeto armonizar la legislación secundaria con los ordenamientos federales, así como mejorar y perfeccionar la democracia representativa, con una mayor apertura ciudadana.

Se establece que en la postulación de candidaturas a diputados y miembros del Cabildo, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior.

En cuanto a la flexibilización de requisitos de elegibilidad, la reforma otorga el derecho de postularse sin necesidad de separarse del cargo a aquellos servidores públicos que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales.

La reforma establece principios de neutralidad en el uso de recursos públicos de aquellos representantes populares con derecho a reelección; es decir, la permanencia en el cargo no implica en automático una inobservancia de las reglas aplicables que resulte inequidad en la contienda electoral.

También, se establece la exigencia de no estar inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por autoridad competente.

De igual manera, para dar un impulso a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, se establece la obligación de los partidos políticos para que destinen un cinco por ciento de su financiamiento público ordinario en dichas actividades.

Al final de la reforma, se contempla prorrogar la elección del diputado migrante o binacional hasta el año 2024, con el objetivo de que se lleve a cabo la armonización de la norma secundaría respecto a la elección de manera directa.



Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted, un excelente in de semana!!