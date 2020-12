Refrenda GEM apoyo a clavadista Yahel Castillo y a su entrenador Stefan Marinov

• Desarrollan reuniones por videoconferencia con atletas de alto rendimiento.



Zinacantepec, Estado de México, .- Como parte del apoyo y del seguimiento que brinda el Gobierno del Estado de México a los atletas de alto rendimiento, el Director General de Cultura Física y Deporte, de la Secretaría de Cultura y Turismo, Máximo Quintana Haddad, sostuvo una reunión con el clavadista mexiquense Yahel Castillo y con su entrenador, Stefan Marinov, a efecto de conocer cómo cierra deportivamente el año este deportista y el plan de trabajo para 2021.



Durante la reunión vía Zoom, a la cual también asistió el Subdirector de Alto Rendimiento, Germán Siles, el funcionario recalcó el apoyo del Gobierno mexiquense con sus atletas, en particular con aquellos que están en el proceso olímpico, y reiteró la felicitación por haber obtenido el Premio Nacional del Deporte 2020, distinción que también incluyó al clavadista Juan Celaya, con quien Yahel hace mancuerna.



Por su parte, el entrenador Marinov agradeció el respaldo que históricamente ha dado el Edoméx a sus atletas, y compartió que en este fin de año no tendrán receso y continuarán trabajado de manera habitual.



’No vamos a descansar o tomar vacaciones por fin de año, seguimos trabajando fuerte y en el mes de enero nos vamos a hacer un campamento en Estados Unidos con Juan, de cara a las Copas del mundo que inician a finales de febrero’, puntualizó.



Estos eventos servirán para analizar el desarrollo que han tenido otros países en sus entrenamientos y cómo han afrontado la contingencia, ya que en cada nación la suspensión tuvo plazos y fechas diferentes; las Copas del mundo comenzarán a finales de febrero y principios de marzo en China, para continuar un mes después en Rusia y Canadá.



La última se realizará a mediados de abril, posterior a ello, se prevé que se realice un evento para definir el equipo que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los cuales Castillo y Celaya tienen amplias posibilidades, no sólo de asistir, si no de acceder al podio.



Yahel Castillo se mostró interesado en ver el desempeño, sobre todo de la delegación China, ya que ese país sólo cerró sus instalaciones acuáticas por dos meses, a diferencia de otros países, como México, donde la actividad se detuvo por espacio de seis meses.



’Enero es un mes muy importante por todo lo que viene después, tenemos 80 por ciento de probabilidades de acceder a una medalla olímpica y no queremos perder esa oportunidad’, finalizó.