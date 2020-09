Refrenda UAEH posicionamiento como una de las mejores universidades del mundo

Pachuca de Soto, Hidalgo. – La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) refrendó su posicionamiento en el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021, al mantenerse en el lugar 1001+ a nivel mundial y continuar en la cuarta dimensión de las mejores instituciones educativas del país.



Times Higher Education, una organización británica especializada en la educación superior, considerada como una de las evaluadoras más importantes en su ramo a nivel mundial, dio a conocer el ranking 2021 en el que ubicó a la máxima casa de estudios de Hidalgo en el 1001+, de un total de mil 527 universidades del planeta que cumplieron con indicadores internacionales de acuerdo a su metodología.



El THE emplea 13 indicadores de rendimiento cuidadosamente calibrados para proporcionar las comparaciones más completas y equilibradas, en las que confían estudiantes, académicos, líderes universitarios, la industria y los gobiernos.

Es así como la UAEH mantiene su posición en el listado considerado como la única tabla de rendimiento universitario que juzga enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas internacionales.



En el World University Rankings 2021 aparecen otras 15 universidades mexicanas además de la UAEH, en donde destacan diversas casas de estudios autónomas, lo que se traduce en un reconocimiento para la educación superior pública de México.



A nivel mundial, el THE ubica en su top ten a la Universidad de Oxford, la Universidad de Stanford y a Harvard. En cuanto a las instituciones educativas nacionales, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encabezan la clasificación.



Cabe señalar que recientemente Times Higher Education colocó a la máxima casa de estudios de la entidad en la posición 126+ a nivel Latinoamérica, además, el ranking Webometrics la situó en el lugar 113, lo que visibiliza el compromiso de esta institución con su comunidad y la sociedad en general.



Lo anterior constata que la UAEH trabaja de forma constante y con disciplina para colocarse dentro de las mejores universidades en Latinoamérica y el mundo, con miras a alcanzar la meta de ser en el año 2035 una de las 500 mejores universidades del orbe. Con ello, la UAEH prestigiará en mayor medida a las y los estudiantes para continuar con la entrega de profesionistas y ciudadanos de excelencia a la sociedad.



La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la universidad más antigua y más grande en la entidad con más de 150 años de historia. Es miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), además de estar colocada como una de las más importantes de México en cuanto a estudios de posgrado.