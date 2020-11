Refrendan cámaras empresariales compromiso de reactivación económica segura

• Se reúne Director del Inveamex con Presidentes de la Canirac y Concaem.



Toluca, Estado de México, .- Con la finalidad de impulsar la reactivación económica en el Estado de México y seguir cuidando la salud de las y los mexiquenses, es esencial que autoridades y cámaras empresariales trabajen de manera coordinada, para fortalecer acciones que permitan al sector restaurantero y de servicios continuar su operación de manera responsable, atendiendo las medidas de prevención.



En este sentido Luis Miguel Sánchez López, Director General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), sostuvo un diálogo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), y del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).



En este marco, el sector empresarial coincidió en la importancia de no bajar la guardia y mantener los estándares de higiene y sana distancia para evitar volver a semáforo rojo.



Mauricio Massud Martínez, Presidente de Canirac Edoméx, aseguró que el gremio restaurantero ha sido respetuoso de las medidas de seguridad, por lo cual implementaron el Protocolo Mesa Segura, a fin de atender y dar seguimiento a las indicaciones de las autoridades.



’En conjunto con Coprisem y con Inveamex, también informar que estamos sumamente coordinados, para verificar que el cumplimiento de los protocolos se hagan al 100 por ciento y aquí es un llamado a mis colegas a los empresarios a ser responsables’, puntualizó Massud Martínez.



En tanto, Gilberto Sauza, Presidente de la Concaem, se sumó al llamado al sector empresarial para seguir realizando sus actividades con precaución y responsabilidad, así mismo solicitó a las autoridades ser más estrictos con las medidas de sanidad y trabajar de manera conjunta, para que las inspecciones a las unidades económicas se realicen con apego a la legalidad.



’Me parece que hoy la ciudadanía tiene que entender que estas medidas no son a capricho de la autoridad, no son a capricho del sector económico, son una necesidad urgente para evitar que regresemos a la parálisis económica y sobre todo a la catástrofe económica en nuestro estado’, agregó Gilberto Sauza.



Durante su participación, el titular del Inveamex, Luis Miguel Sánchez López, destacó que desde el inicio de la contingencia sanitaria se han redoblado esfuerzos para frenar posibles contagios.



’Si lo hacemos de la mano autoridad y servidores, de que se cumplen con estos acuerdos, los protocolos que sacaron ustedes ayudaron muchísimo, en fin etcétera, todo nos ayuda para ir creando estos trabajos y en esta reactivación del Estado, no estamos en contra ni mucho menos, del empresariado’, detalló Luis Miguel Sánchez.



Por último, aseguró que es fundamental seguir trabajando de manera conjunta Gobierno y empresarios, para cumplir con los protocolos de higiene y respetar los aforos y horarios permitidos a fin de garantizar que la reactivación económica continúe de manera segura.