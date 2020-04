Refuerza Acapulco medidas de prevención e información para evitar contagios de COVID-19

Para generar conciencia entre la población sobre el cuidado de la salud y evitar que el Coronavirus (COVID-19) cobre decenas de vidas por falta de acción oportuna, como ocurre en otros países del mundo, el Gobierno de Acapulco ha reforzado las medidas de prevención e información.



Preservar la vida de los acapulqueños, es el principal objetivo de la administración que encabeza Adela Román Ocampo, en congruencia se aplican responsablemente los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de México, para hacer frente a la pandemia.



En un recorrido por la franja turística se constató que hoteles, restaurantes, centros comerciales han adoptado las medidas sanitarias recomendadas por el Gobierno de Acapulco. En la Costera se instalaron además módulos informativos donde se entregan folletos informativos y gel antibacterial a turistas y residentes.



Román Ocampo instruyó a los titulares de las diferentes dependencias municipales respaldar la campaña informativa para contribuir a que los ciudadanos no relajen las medidas que tiene como finalidad garantizar su propia salud, y tomen con seriedad la contingencia para no salir a la calle, salvo que existan necesidades urgentes para atender.



El gobierno municipal recomienda a la población la constante desinfección de manos con gel antibacterial alcoholizado, lavarse con agua y con jabón, además evitar el contacto al saludar y cubrir la cara con el antebrazo al estornudar.



Se reitera a la ciudadanía que de presentar síntomas de resfriado o gripe, acudir a revisión médica, no automedicarse y evitar interactuar con otras personas si se tiene alguno de los malestares antes descritos.