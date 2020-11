Refuerza Acapulco medidas sanitarias preventivas para salvar la Navidad y el Año Nuevo

’La pandemia por COVID-19 se encuentra activa y esta situación es peligrosa, porque si no se toman las medidas adecuadas para evitar contagios, seguramente volveremos a tener un incremento de estos, que puede poner en riesgo la temporada decembrina, tan importante económicamente para el puerto’, advirtió la presidenta municipal Adela Román Ocampo, al dar a conocer acciones de su Gobierno contra el nuevo Coronavirus.



Acompañada de funcionarios encargados de la prevención sanitaria en su administración, encabezados por el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, la alcaldesa ofreció una conferencia de prensa en la Sala de Cabildo ’Juan R. Escudero’, donde informó del esfuerzo que se realiza en conjunto con otros órdenes de gobierno para mitigar los efectos negativos que genera el virus SARS-CoV-2.



Dijo que, en la tercera semana de noviembre, la ocupación hotelera fue de 36.4 por ciento, por debajo de la ocupación permitida, que es del 50 por ciento, según los lineamientos publicados por el Gobierno del Estado de Guerrero, pero, aun así, es relativamente alta por ser temporada baja; por ello subrayó la necesidad de que se tomen las medidas adecuadas para evitar contagios, ante un posible incremento de nuevos casos, situación que pondría en riesgo la temporada decembrina.



Hizo hincapié sobre la importancia de aplicar adecuadamente las medidas sanitarias ya que Acapulco, por ser un destino de playa muy visitado, está en un ’altísimo riesgo de contagios y muertes, máximo si consideramos que tanto la Ciudad de México como el Estado de México, dos de los lugares de donde nos llegan más visitantes, están a punto de regresar a semáforo rojo, debido al incremento de gente hospitalizada por esta enfermedad en esos lugares’.



La alcaldesa aprovechó para hacer un llamado a los turistas que provienen de la Ciudad de México y Estado de México, para que acaten las disposiciones sanitarias, a fin de salvaguardar la seguridad de todos. De Igual manera, exhortó a los prestadores de servicios turísticos, hoteleros y restauranteros para que extremen precauciones y protejan tanto a su personal como a sus clientes.



El Gobierno Municipal, dijo, ha implementado una serie de revisiones a los comercios y lugares de servicio, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas y evitar así mayores contagios, ’lamentablemente, lo que hemos encontrado en muchos casos, es que los propios prestadores de servicios no cumplen con las normas y esto ha ocasionado que se tengan que clausurar varios establecimientos, y hacer la dispersión de gente que en muchas ocasiones está reunida poniendo en riesgo su propia salud’.



Subrayó que, ante la supuesta controversia por el aforo permitido en los gimnasios, así como su funcionamiento, existe total coordinación con el gobierno estatal y que el 30 por ciento del aforo permitido para el área de pesas, es exactamente lo que se permite en Acapulco, tal cual lo marca el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con fecha del día de hoy, 23 de noviembre.



En su mensaje, el titular de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, mencionó que se está trabajando y preparando para llegar a la temporada decembrina de la mejor manera: ’no buscamos abarrotar a Acapulco’, dijo.



Mientras que la responsable de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, aseveró que en la actual administración el primer nivel de atención es la salud, razón por la que la dependencia preparó y capacitó al personal para atender a la ciudadanía y prevenir el Coronavirus.



En tanto que el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Cuauhtémoc Gayosso Pérez, dijo que desde el mes de junio se ha realizado un total de 112 clausuras de establecimientos que no han acatado las medidas sanitarias, y a pesar de ello, se mantienen los recorridos de concientización.



También se dio a conocer que la Coordinación de Servicios Públicos Municipales sigue realizando operativos de mitigación y prevención de COVID-19, en diversas partes del puerto. Tan solo entre el 5 y el 20 de noviembre se realizaron más de 270 operativos de barrido y desinfección en mercados, sitios de taxis, paradas de autobuses, parques y accesos a playa.



Para concluir, la alcaldesa Adela Román indicó que es necesario que estas acciones sean reforzadas por todos, porque si la ciudadanía no coopera con acatar las medidas sanitarias, ’no tendremos el éxito esperado y pondremos en riesgo la temporada vacacional de diciembre’.