Refuerza Adela Román acciones preventivas para reducir la movilidad en Acapulco

Para detener la cadena de contagios en la tercera fase de la contingencia por el COVID-19, que es la etapa más peligrosa por el aumento de personas contagiadas, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, refuerza acciones para evitar que la gente salga a la calle para realizar actividades sociales y recreativas.



La alcaldesa difundió la noche de este jueves un videomensaje a la población, donde anuncia 10 medidas urgentes, tras advertir graves riesgos ante la posibilidad de nuevos brotes comunitarios que pongan en riesgo la vida de los acapulqueños, debido al aumento de personas que han adquirido el nuevo virus SARS-CoV-2, por ello recalcó la necesidad de guardar la cuarentena en casa.



Román Ocampo advirtió que ’hay peligro de muerte si no te quedas en casa’, y asumiendo su responsabilidad de velar por el bienestar de todos los acapulqueños, dijo que la fuerza pública conminará a la gente, para que se resguarde en sus hogares, medida que aplicará para quienes realicen reuniones sociales, paseos o que salgan a la vía pública para realizar ejercicios.



’Quédate en casa, hoy más que nunca es necesario que no salgas, a menos que sea necesario. Tu vida y la vida de tus familiares están en juego, si no acatas estas indicaciones’, sostuvo la alcaldesa al momento de anunciar 10 acciones adicionales como parte del reforzamiento de la prevención para reducir la movilidad y hacer frente a la epidemia.



Durante la cuarentena por la fase tres de la contingencia de salud, sólo se permitirá que la gente salga de sus domicilios para atender asuntos estrictamente necesarios, procurando la sana distancia, uso de cubrebocas y las medidas higiénicas básicas como aplicación de gel antibacterial o lavado constante de manos con agua y jabón.



Los negocios de giros no esenciales deberán cerrar temporalmente, contrariamente serán clausurados y si persisten les será revocada la licencia de funcionamiento. Establecimientos como farmacias, tiendas de autoservicio, mercados de abasto popular, restaurantes y fondas, entre otros cuya actividad es necesaria para atender necesidades básicas, deberán aplicar y reforzar las medidas sanitarias establecidas desde el inicio de la contingencia.



La alcaldesa estableció además el reforzamiento de la difusión de medidas y acciones preventivas por parte de su gobierno, a través del perifoneo, sanitización de espacios públicos, terminales de autobuses y sitios de taxis; reparto de kits sanitarios que contienen gel antibacterial, cubrebocas y alcohol a todo los mercados y comercios de primera necesidad y centros de distribución de alimentos.



Otra acción de alto impacto social para atender a las personas que no tienen dinero ni ingresos para la alimentación de sus familias durante el receso de actividades productivas, es la puesta en marcha de 22 cocinas comunitarias que brindan alimento diario a más de 13 mil ciudadanos en una primera etapa. Se analiza duplicar estos centros de producción de comida gratuita para atender a mayor número de ciudadanos.



Continuará el programa de reparto de despensas casa por casa, para atender a los habitantes de comunidades más apartadas y de extrema pobreza que han resultado afectados para la paralización de actividades productivas en el municipio.



Se refuerzan las medidas de coordinación con los gobiernos federal y estatal, para la atención hospitalaria que se requiera durante esta fase de la pandemia, y se declara en alerta a todas las fuerzas del orden público, para impedir que se generen reuniones o aglomeraciones de cualquier índole, así como impedir intentos de saqueo en los centros de distribución de alimento.



Adela Román anunció que en los siguientes días se lanzará una aplicación para celulares, donde los ciudadanos realicen trámites y soliciten servicios municipales para que no salgan a la calle y guarden la cuarentena en casa.



’La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos ha prevenido de que las próximas semanas son las más peligrosas para el contagio del coronavirus, y el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, ha dictado una serie de medidas urgentes para el manejo de la pandemia, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 21 de abril del año en curso. Por ello es necesario y urgente extremar las precauciones a fin de proteger nuestra vida y nuestra salud’, concluyó.