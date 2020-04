Refuerza Astudillo las medidas de seguridad contra el Covid-19.

—A pesar de los riesgos AMLO hará gira de trabajo en Oaxaca. —Toda Europa cierra fronteras durante 30 días. —Por primera vez cierran el Santuario de Lourdes.--Consideran cancelar eventos de Semana Santa en Guerrero. —Cancelan el Viacrucis de Iztapalapa; se hará a puerta cerrada.



Por los dos casos confirmados del Covid-19 en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo reforzó las medidas que se aplican y ampliarán en el estado para evitar que el contagio de esa enfermedad se vuelva peligroso e inmanejable, además de que se trabajará alineados con las medidas federales y se mantendrá la suspensión de labores escolares desde el viernes 20 de este mes.

También se reforzará la vigilancia en los aeropuertos y se reforzarán las medidas sanitarias, aparte de cancelar ferias y eventos masivos y mantener la alerta ante la llegada de visitantes.

Hasta ahora los dos casos del Covid-19 que se tienen comprobados en el estado son el de un turista argentino que vacaciona con su familia en Acapulco y el de una estudiante mexicana que vive en Chilpancingo y que recientemente regresó de España.

Ambos casos se mantienen en cuarentena bajo supervisión de la Secretaría de Salud.

Astudillo advirtió que ’en verdad es un asunto de prioridad mundial, no local, hay que verlo en su real dimensión. Nosotros vamos a alinearnos con el gobierno federal en las medidas más importantes para contener la expansión de ese problema de salud’.

REALMENTE tiene que actuarse con mucha responsabilidad y no con ligereza y darle la prioridad que reclama, para evitar que se extienda con rapidez y fuera de control en el estado, lo que podría provocar muchas víctimas, que se pueden evitar.

Por lo pronto se ordenó la suspensión de las actividades escolares en todos los planteles del estado y en todos los niveles, aunque en el caso de las universidades y escuelas de nivel superior se buscará la manera de que los estudiantes sigan trabajando aunque no asistan a las aulas.

Ya se conoce que de los casos que están confirmados, el 82 por ciento son casos leves, un 14 por ciento son graves y un 6 por ciento son muy graves.

Las personas más vulnerables son los adultos mayores, sobre todo cuando presentan cuadros de obesidad, diabetes, hipertensión, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con asma.

A PESAR DE LOS RIESGOS AMLO HARÁ GIRA DE TRABAJO EN OAXACA. —No obstante todas las recomendaciones de no hacer eventos masivos, el presidente AMLO actúa en sentido contrario, pues aunque originalmente se dijo que haría una visitan a Oaxaca para conmemorar el natalicio de Juárez, decidió ampliar su recorrido y hacer una gira de tres días en esa entidad, sin que busque evitar actos masivos o de sus seguidores y público en general.

Se advierte que AMLO actúa con irresponsabilidad, pues no obstante que su secretaría de Salud advierte que no deben hacerse actos masivos o de mediana concentración de público, el presidente hace caso omiso de esas recomendaciones, por lo que puede verse que actúa irresponsablemente, pues eso puede generar un contagio masivo en caso de que existan uno o varios casos de enfermos entre los grupos que acudan a acompañarlo, además de seguir con su insana costumbre de repartir besos y abrazos, el mal hábito que ha adquirido.

TODA EUROPA CIERRA FRONTERAS DURANTE 30 DÍAS, MÍNIMO. —Los gobiernos de las naciones europeas decidieron cerrar sus fronteras durante los próximos 30 días a personas que no sean parte del bloque de esos países, como una medida para contener la pandemia del Covid-19, según un comunicado emitido por la primera ministra alemana, Ángela Merkel.

Esas son medidas tomadas responsablemente y para proteger a la ciudadanía, porque se tiene el dato alarmante de que en Italia ya suman 2,500 muertes por el coronavirus.

POR PRIMERA VEZ CIERRAN EL SANTUARIO DE LOURDES. —Otro caso que muestra el elevado nivel de peligro que tienen en Europa se dio en Toulouse, Francia, donde, por primera vez en su historia fue cerrado el Santuario de Lourdes, por tiempo indefinido, para luchar contra el avances dela pandemia del Covid-19.

Obviamente que no hay que esperara que la situación en los países menos infectados, como México, llegue a ese nivel para tomar todas las medidas preventivas necesarias, como lo hace AMLO el Peje, que actúa con total descuido y sin tomar las medidas preventivas básicas, de modo que podría desatar una situación realmente peligrosa en México.

CONSIDERAN CANCELAR EVENTOS DE SEMANA SANTA EN GUERRERO. —La diócesis de Chilpancingo-Chilapa considera la posibilidad de cancelar eventos públicos de la Semana Santa, incluido el Paseo de las Ánimas, que se celebra en Taxco, en caso de que empeore la actual situación del coronavirus en el estado.

El representante de esa diócesis, Salvador Rangel comentó que esa situación la analizaron los obispos de Guerrero, con la intención de colaborar con las autoridades sanitarias y evitar riesgos para los feligreses que acostumbran participar en esos eventos religiosos.

CANCELAN EL VIACRUCIS DE IZTAPALAPA; SE HARÁ A PUERTA CERRADA. —El problema del coronavirus es delicado y debe cuidarse mucho para evitar una expansión inmoderada de esa situación que puede llegar a ser crítica, por lo cual eventos tan tradicionales como la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue prácticamente cancelada en sus actividades públicas, por lo cual, lo que se haga tendrá que realizarse en locales cerrados sólo con los actores que sean indispensables, con trasmisión televisiva.

La actividad principal, que es el recorrido del Cristo en el Cerro de la Estrella fue totalmente cancelado, por lo que no habrá Viacrucis, que es la parte a la que asiste la mayor parte de los visitantes, que suman cerca de un millón de personas.



[email protected]