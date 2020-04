Refuerza Astudillo medidas para enfrentar pandemia del COVID-19

Continuando con las reuniones regionales con las y los alcaldes de los municipios del estado, tendientes a fortalecer la estrategia sanitaria para a disminuir el riesgo de contagios por COVID-19 en el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con munícipes de la Zona Norte a fin de revisar las acciones emprendidas.



En el encuentro efectuado en Iguala, el Ejecutivo guerrenrense, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, reiteró que para hacer frente a la pandemia se requiere que cada uno cumpla con la parte que le corresponde.



A la población, le reiteró su llamado a quedarse en casa y seguir todas las recomendaciones que dicta la Secretaría de Salud a nivel federal.



’No es un problema de Guerrero, no es un problema de Iguala, de Taxco, de Tepecoacuilco, de Cuetzala, de Teloloapan, de Atenango, de Copalillo, no, no es un problema de algún municipio de aquí de Pedro Ascencio y Alquisiras, es un problema del mundo que en la medida en que tomemos acciones como la de quedarnos en casa y tratar de disminuir la movilidad, sin duda vamos a tener menores problemas de los que hemos tenido y de los que se piensa tener’.



Al presentar la actualización de casos de COVID-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que a nivel nacional se tienen 7 mil 497 casos positivos y 650 defunciones.



En el estado ascendieron a 119 casos positivos, 343 negativos, 123 sospechosos, 11 defunciones y 36 recuperados.



En la Región Norte, cuatro municipios concentran casos positivos con cinco defunciones.



Indicó que en diez días, el aumento en el número de casos fue de 142 por ciento con respecto a los primeros 25 días.



"Es el momento de reforzar las medidas de que la gente se quede en casa, tomar este asunto con mucha seriedad, hay que enfrentar juntos este problema de salud", expresó el gobernador Héctor Astudillo ante las y los presidentes municipales.



A su vez, el secretario de Educación, Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, dio a conocer cómo se retomarán las clases de manera escalonada; la metodología se compartirá través de los medios de comunicación a nuestro alcance.



El presidente municipal de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez y el de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, coincidieron que es alarmante el porcentaje de defunciones derivadas del coronavirus, por lo que es necesario reforzar las medidas como el uso del cubrebocas, el uso de gel para las entradas en los accesos de los mercados, la sanitización del transporte público y cuidar que la gente se quede en sus casas y evite usar espacios públicos.