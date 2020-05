Refuerza EDOMÉX operativos de verificación en la Zona Oriente por semáforo rojo

• Vigilan que los negocios de giros esenciales cumplan con las medidas de higiene para evitar la propagación de contagios y exhortan al cierre de los giros no esenciales.



Nezahualcóyotl, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México reforzó los operativos de verificación en la zona oriente de la entidad con el fin de que los dueños de comercios respeten las medidas de emergencia sanitaria mientras el estado continúa en semáforo rojo.



A través del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) se han llevado a cabo mil 260 verificaciones en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac, en unidades económicas de alto, mediano y bajo impacto.



Durante las verificaciones se identificó que 580 unidades económicas de giros no esenciales se encontraban abiertas, por lo cual se solicitó el cierre inmediato debido a que la mercancía que venden no se considera prioritaria para la población en este momento de emergencia sanitaria.



Asimismo, se inspeccionaron 650 establecimientos de giros esenciales, para constatar que cumplen con las medidas higiénicas y la sana distancia que establece el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.



En Ecatepec, se verificaron mil 071 unidades económicas, 595 esenciales y 476 no esenciales; en Nezahualcóyotl se revisaron 123 establecimientos, 48 esenciales y 75 no esenciales.



Durante los operativos realizados en Tecámac, las autoridades estatales visitaron 66 comercios, siete esenciales y 59 no esenciales.



En los operativos participan autoridades estatales como el Inveamex, la Coprisem, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad, autoridades de los municipios y la Guardia Nacional.



En la fase roja, la de mayor riesgo de contagio, el Gobierno del Estado de México llama a la población a no bajar la guardia, quedarse en casa, mantener las medidas de higiene y respetar la sana distancia.