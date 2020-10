Refuerza el gobernador Astudillo acciones en Guerrero para evitar rebrotes por COVID-19

Ante la situación que se vive en otros países y estados por rebrotes del Covid-19, la administración a su cargo se mantiene en la ruta de anticipar acciones a fin de evitar que se generen más contagios, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que se dará continuidad a las medidas relacionadas con el aforo en centros comerciales, transporte público, hoteles, bares, restaurantes, entre otros sitios en donde se da la concentración de personas.



El mandatario estatal pidió de nueva cuenta la participación de toda la población, para que de manera conjunta se unan a este esfuerzo extraordinario, pues la pandemia no cede y amenaza con un repunte.



En este sentido tomó como referencia la situación que se está presentando en varios países de Europa, en donde debido a los contagios se ha tenido que regresar al confinamiento y en consecuencia, nuevamente hay paro de actividades. De igual manera pidió a la población colaborar en esta tarea, usar el cubreboca, mantener la sana distancia y todos los protocolos sanitarios.



’Nosotros no queremos eso, tenemos que hacer un esfuerzo mayor entre todos, a partir de mañana habrá nuevas restricciones, medidas y quiero pedirles a todos, su ayuda’, señaló el mandatario, a la vez que anunció que se reunirá nuevamente con los alcaldes y quienes se dedican al sector turismo, para abordar de manera conjunta este tema. Dijo que en esta ruta es necesario que el estado se prepare de la mejor manera para la temporada de fin de año.



Como parte de las acciones en el Periódico Oficial del Estado se publicó un acuerdo en donde se da a conocer que en el Semáforo Epidemiológico Guerrero se mantiene en color Naranja del 26 de octubre al 08 de noviembre, por lo cual el gobernador Héctor Astudillo Flores, junto con el Consejo Estatal de Salud en su calidad de autoridad sanitaria, determinó ampliar el porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales y reforzar las acciones existentes contra el Covid-19 con la finalidad de preservar la salud integral de la población.



Entre los acuerdos destacan que se permite un aforo del 50 por ciento, abierto hasta las 24:00 horas en lugares cerrados como restaurantes en todas sus modalidades incluyendo restaurante bar, así como centros nocturnos, bares y salones de eventos que se encuentren en lugares abiertos, bajo previa autorización y supervisión de la autoridad sanitaria estatal y las autoridades municipales.



Mientras que los lugares cerrados como centros nocturnos, casinos, bares y salones de eventos (bodas, XV años, reuniones, asambleas, foros y eventos sociales) y discotecas, permanecerán con sus actividades suspendidas.



Adicionalmente se emiten las disposiciones de observancia obligatoria para los establecimientos autorizados para su apertura: Contar con aviso de funcionamiento para su operatividad emitido por la COPRISEG o por la COFEPRIS; Los espacios cerrados deberán favorecen la ventilación natural de todas sus áreas y la distribución entre cada mesa será de por lo menos 3 metros de distancia entre una y se prohíbe la música para bailar o la modalidad canta-bar y solo podrán optar por música ambiental o de fondo.



Cabe resaltar que los establecimientos deberán solicitar a los comensales el uso obligatorio de cubrebocas, antes y después del consumo de alimentos y bebidas, por lo que todo establecimiento que no cumpla con las presentes disposiciones podrá ser motivo de clausura por la autoridad sanitaria estatal y las autoridades municipales.



En el documento oficial publicado en el Periódico Oficial del Estado, se puntualiza que, los ayuntamientos y el Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, conforme a su esfera de competencia, deberán fortalecer las acciones de prevención, mitigación y contención del virus SARS-COV2 COVID-19; disponer de brigadas de sanitización y divulgación durante el periodo de la pandemia, priorizando los lugares de alta concentración poblacional.



Del 26 de octubre al 08 de noviembre de 2020, seguirán vigentes el porcentaje y aforos autorizados, observando los protocolos y medidas sanitarias, en hoteles y establecimientos de alojamiento, transporte público intensificando las medidas de prevención sanitarias, supermercados, gimnasios, estéticas, centros comerciales, servicios religiosos, bancos, platería, plazas, parques, unidades deportivas, zoológicos, playas, yates, servicios náuticos, agencias de autos, cines, teatros, museos y albercas públicas.



Por lo anterior, con el propósito de disminuir los contagios de Covid19 y cuidar la salud de los seres queridos, las autoridades sanitarias de Guerrero, exhortan a la ciudadanía en general al cumplimiento de las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia, por lo que, las actividades no señaladas en este acuerdo se reanudarán hasta que lo permitan las autoridades sanitarias, conforme al Semáforo ponderado.