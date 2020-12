Refuerza el gobernador Astudillo operativos de seguridad contra el COVID-19

El gobernador Héctor Astudillo Flores, encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que se informó que Guerrero ocupa el lugar número 20 a nivel nacional en los delitos de alto impacto y se acordó reforzar los operativos de seguridad y prevención de contagios por COVID-19 desde este lunes 21 de diciembre que inicia la temporada vacacional de invieno 2020 y se estima la visita de un millón 200 mil turistas a Guerrero.



El Secretario Técnico de la Mesa de Coordinación Estatal, Hermes Teodoro González, informó que el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el informe correspondiente en el mes de noviembre respecto a Guerrero que se mantiene con una tendencia a la baja en delitos por homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos, ocupando el lugar número 20 a nivel nacional en los delitos de alto impacto en el periodo diciembre 2018 a noviembre del 2020.



Desde la base de la Marina en Zihuatanejo, con la presencia del Alcalde Jorge Sánchez Allec, el Comandante de la Novena Región Militar Eufemio Ibarra Flores y el jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval Militar, Jesús Osorio Nava, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, presidió la sesión de trabajo para evaluar, dar seguimiento y tomar acuerdos ante interacciones delictivas de este fin de semana para ser atendidos por los tres niveles de Gobierno.



El Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que Guerrero se mantiene a la baja con una disminución del 18.38 por ciento y un promedio 3.65 casos por día en el consolidado general en comparación con el año 2019.



Por su parte, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó a la Mesa de Coordinación Estatal que se investigan los homicidios registrados en la entidad durante este fin de semana, entre estos el homicidio de Ovidio "N" en la carretera federal Teloloapan - Iguala y del caso de las cuatro víctimas de Alcozacán, Municipio de Chilapa de Álvarez.



El Gobernador Héctor Astudillo Flores, instruyó al Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, coordinar acciones con las autoridades civiles y militares para reforzar la seguridad en Alcozacán, Municipio de Chilapa de Álvarez, luego de los hechos registrados este domingo, en tanto se realizan las indagatorias y las diligencias periciales del homicidio de cuatro personas, mismos que ya fueron identificados y entregados a sus familiares.



Por su parte, el Comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara, informó que la Defensa Nacional mantiene presencia de seguridad desde Chilapa hasta Rincón de Chautla en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía del Estado.



En otro tema, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, compartió a los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, las acciones sanitarias realizadas en el Semáforo Epidemiológico Estatal, buscando un equilibrio entre la salud de las familias y la economía de Guerrero y reiteró su llamado a la ciudadanía para cuidarse y evitar el riesgo de contagios por COVID-19.



"Los números son reales, no estamos haciendo nada indebido, entonces, conscientes de lo que estamos haciendo y de las condiciones de la Ciudad de México, pero trataremos de hacer lo mejor posible en esta oleada de turismo que va a venir a los lugares turísticos de Guerrero", puntualizó Astudillo Flores.



Al respecto, el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informara que se tiene la proyección de que en los 17 días de vacaciones a partir de este 21 de diciembre, Guerrero recibirá 1 millón 200 mil turistas.



El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que el cambio de semáforo en algunos municipios de Guerrero que se colocan en color amarillo y el resto en color Naranja, tiene el sustento técnico y profesional para hacer un semáforo diferenciado que tiene relación con el comportamiento de la enfermedad evaluado en diez indicadores y ante las circunstancias sanitarias.



En este sentido, el Comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre, indicó que la por instrucciones del Comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores, el personal militar se suma a las acciones sanitarias contra el COVID-19 en la zona Norte de Guerrero.



Por lo que se estableció un operativo por parte de la Defensa Nacional en Taxco en coordinación con la Guardia Nacional con el objetivo de colaborar para controlar el COVID-19, reforzando las actividades de perifoneo, vigilancia en las entradas y salidas de la entidad y se incentiva para que el personal use las medidas sanitarias y eviten actividades públicas con el interés por parte de las autoridades para evitar los contagios en esta temporada.



El Gobernador llamó a las instancias de Gobierno intensificar las acciones contra la pandemia con trabajo de concientización, operativos en playas y carreteras en lugares donde se ha incrementado los contagios como Iguala y Taxco, con la insistencia de que las personas se cuiden y no hagan caso omiso del uso de cubre bocas.



Estuvieron presentes el Comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores, el Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio Nava, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez.



Así como el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández, el Representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos, el Delegado Federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Presidente de la Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, entre otros.