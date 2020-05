Refuerza GEM operativos por COVID-19 durante el fin de semana

• Cancelan en Otumba el tradicional recorrido por el día de la Santa Cruz como medida de protección a sus habitantes.



Estado de México, .- Como resultado de los operativos del fin de semana, el equipo interinstitucional encabezado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y con la participación de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, suma más de mil 171 operativos y 2 mil 914 acciones en todo el territorio estatal, para observar que se cumplan con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.



En la Central de Abastos de Toluca fueron supervisados 285 locales, de los cuales, a 58 se les solicitó cerrar debido a que la mercancía que venden no se considera prioritaria para la población en este momento de emergencia sanitaria.



Al momento de la revisión, 24 locatarios cerraron sus cortinas, y uno fue suspendido por continuar con la venta de alimentos dentro del establecimiento.



En el sitio, se acordó mantener comunicación permanente con la Mesa Directiva, para que su Comité sea el que haga respetar las medidas y sean más estrictos con los visitantes y consumidores.



Para reforzar los operativos en la capital mexiquense, en el centro de la ciudad, en acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos municipal, también se supervisaron más de 441 comercios, donde se les invitó a cerrar 56 establecimientos no esenciales.



Mientras que, en municipios como Nezahualcóyotl, también se llevaron a cabo las inspecciones pertinentes, donde se verificaron 659 comercios en las principales vialidades, dejando como resultado, tres comercios cerrados por no ser de primera necesidad y a seis más se les exhortó a bajar la cortina.



Adicionalmente, se visitaron siete tiendas Elektra, una FAMSA y una Coppel, mismas que recibieron citatorios de garantía de audiencia, y sólo una tienda Elektra fue suspendida parcialmente por no contar con un programa específico de protección civil.



En Lerma, el operativo abarcó 450 establecimientos y se colocaron cinco sellos de apercibimiento por parte de autoridades municipales de Desarrollo Económico.



Asimismo, se llevó a cabo el monitoreo al transporte público de ruta fija en la terminal de los autobuses México-Texcoco, sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, y en la base de la calle Xochimilco esquina Boulevard del municipio de Chiconcuac, donde se detectó poca afluencia de pasajeros, tanto vagonetas de ruta fija como taxis formados para esperar pasaje.



Además las autoridades de Movilidad observaron la circulación con el 50 por ciento menos de su capacidad total, respetando los protocolos por la pandemia del COVID- 19.



En tianguis y mercados de los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Tezoyuca, Chiconcuac, Texcoco, Tecámac y Chicoloapan, se continuó con las acciones tendientes al cierre de los comercios no esenciales, con el apoyo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), que constató la adopción de las medidas sanitarias, que van desde la cancelación para instalarse en algunos municipios, hasta el cumplimiento de las indicaciones para la aplicación de gel antibacterial y el uso de cubrebocas.



En el Tianguis de la Nopalera, que se instala en Ecatepec, se observó que se ubicaron pocos puestos, las personas portan cubrebocas, guardan sana distancia, se coloca gel antibacterial a los clientes y en los puestos de comida sólo se vende para llevar.



En Otumba, se canceló el tradicional recorrido por el Día de la Santa Cruz, de común acuerdo con Monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia, Obispo de la Diócesis de Teotihuacán y el Párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción del municipio. Cabe señalar que esta actividad se realizará de manera virtual.



En el municipio de Jiquipilco se implementó un operativo en el Santuario del Señor del Cerrito, para evitar que los feligreses y peregrinos ingresaran a la iglesia como parte de las celebraciones del 3 de mayo.



Este trabajo coordinado continuará en los 125 municipios del Estado de México, con la colaboración de los tres órdenes de gobierno y el Sector Salud, entre otras dependencias, para fortalecer acciones que cierren el paso al coronavirus.



Cabe destacar que los operativos son coordinados por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Movilidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el Instituto de Verificación Administrativa de la entidad (Inveamex), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios estatal (Coprisem), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Dirección General de Gobierno del estado y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).