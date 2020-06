Refuerza gobierno de San Marcos medidas sanitarias para evitar más contagios de COVID-19

Con la finalidad de disminuir los contagios por Coronavirus en el municipio, el gobierno que encabeza Tomás Hernández Palma, ha intensificado las medidas de prevención, a través de la sanitización constante de espacios públicos, campañas informativas y de concientización para el uso obligatorio de cubrebocas, la colocación de módulos desinfectantes en lugares concurridos, entre otras acciones.



El titular de la Dirección de Salud Pública Municipal, Doctor Cecilio Mariche Sandoval; informo, que estas acciones se han incrementado ante establecimientos comerciales el próximo 1 de julio.



’Esperamos que la población en general sea responsable y se cuide, que use el regreso a la nueva normalidad y la reapertura de

cubrebocas, el lavado de manos constante, gel a base de alcohol, respete la sana distancia, etcétera; porque en la medida de sus cuidados correrán menos riesgo de contagiarse, su salud es su responsabilidad y esperamos que ya no aumente la cifra de casos positivos de COVID-19’.



Señalo también, que en el municipio se tienen más de 20 casos confirmado de COVID-19 y que las cifras podrían aumentar si la ciudadanía no respeta las medidas sanitarias, una vez que la movilidad sea mayor en las calles.



Finalmente, dio a conocer que es necesario que ante algún síntoma acudan al Hospital de la Comunidad, para que puedan ser atendidos y evitar complicaciones que pongan en riesgo su salud y su vida.