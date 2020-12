Refuerza Zihuatanejo medidas sanitarias en playas y sitios turísticos

www.guerrerohabla.com



ZIHUATANEJO, Gro., 25 de diciembre de 2020.- Ante las condiciones en que se encuentra Ciudad de México y otras ciudades de la República Mexicana, en este destino se han reforzado las medidas sanitarias en playas y lugares turísticos para disminuir el nivel de riesgo de contagios.



’Se están entregando sanitizante en diferentes establecimientos, en bares, comercio ambulante, en las playas La Ropa, playa Linda, La Madera, calle de La Laja, donde está la zona roja, y en la zona turística de Ixtapa de mayor afluencia de visitantes’, informó el director de Reglamentos de Zihuatanejo, Julio César Ocampo Rodríguez.



Destacó que estas medidas se han aplicado durante toda la semana y se hacen campañas de concientización en los negocios.



Mencionó que también se les notificó del porcentaje de aforo permitido para la cena navideña y las restricciones para la celebración de fin de año, para lo cual se les hizo llegar el decreto del nuevo semáforo: no música, no pistas de baile, no barra libre y los bares pueden estar abiertos hasta las 3:00 de la mañana, así como que las mesas deben distanciarse 20 metros y tener máximo cinco comensales.



Asimismo, Ocampo Rodríguez indicó que se avisó a los prestadores de servicios de la reducción de enramadas o sombrillas en la franja de arena y ellos mismos entendieron que no es momento de tener mucho mobiliario en la playa.

Fuente: Quadratín