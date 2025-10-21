Refuerza CAEM acciones en San Pedro Cholula, Ocoyoacac, para disminuir los niveles de agua

OCOYOACAC, Estado de México.– El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM), redobla esfuerzos en diversos puntos de San Pedro Cholula, en el municipio de Ocoyoacac, para mitigar niveles de agua y garantizar el bienestar de las familias.



Derivado de las diversas reuniones que se han realizado con los tres niveles de gobierno, personal de Grupo Tláloc abrió una zanja en el canal de Avenida Lerma y se retiró un taponamiento de lirio en dicho cauce. Asimismo, se puso en operación una bomba Stanley, en la calle Mariano Matamoros y Río Chichipicas para bajar el agua, ya que permite bombear 60 litros por segundo de agua.



Se desazolvó un kilómetro de redes de drenaje y pozos de visita con el fin de liberar las líneas de desagüe y quitar posibles taponamientos; además, en coordinación con los ayuntamientos de Lerma y Ocoyoacac se han colocado 30 mil costales en los puntos denominados ’Trompadera’ y ’Tres Cruces’.



De igual forma, se coloca una bomba de 4 pulgadas en la calle Matamoros, esquina Río Chichipicas y se continúa con trabajo en el Llanito a través de una excavadora.



En apoyo a la población de San Pedro Cholula se suministraron 9 mil litros de agua potable mediante la potabilizadora portátil de la CAEM.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la ciudadanía de ejecutar acciones preventivas durante la temporada de lluvias, para evitar daños a comunidades mexiquenses.