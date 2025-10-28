Refuerza Chimalhuacán limpieza en panteón Santa Rosa previo al día de muertos

A unos días de celebrarse el Día de Muertos, el gobierno de Chimalhuacán llevó a cabo una jornada intensiva de limpieza en el Panteón de Santa Rosa y sus alrededores, siendo este uno de los recintos con mayor afluencia del municipio durante esta época del año.



La actividad tuvo como propósito preparar el espacio para recibir a las familias que acuden a recordar a sus seres queridos y garantizar que lo hagan en condiciones dignas, seguras y ordenadas.



Desde las primeras horas del sábado, servidores públicos de distintas dependencias municipales participaron en las labores, demostrando su compromiso con el cuidado de los espacios públicos y el fortalecimiento de las tradiciones que dan identidad a Chimalhuacán.



En los trabajos participaron más de 50 elementos de la Dirección de Servicios Públicos, el Departamento de Limpia, la Dirección Jurídica y Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron tareas de retiro de basura, poda de árboles, limpieza de pasillos, recolección de escombros, desmalezado, cambio de luminarias y mantenimiento general de las áreas comunes del panteón.



Para reforzar las labores, se utilizó maquinaria pesada, incluyendo dos retroexcavadoras, un bobcat y dos camiones de volteo, lo que permitió una limpieza más profunda y eficiente del recinto. Como resultado de esta jornada, se retiraron seis toneladas de basura y 20 llantas, dejando el panteón en condiciones óptimas para la próxima celebración.



El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cada año, miles de familias mexicanas acuden a los panteones para adornar las tumbas con flores, veladoras y ofrendas, en un acto de amor y memoria hacia quienes ya partieron. En Chimalhuacán, esta costumbre se vive con especial arraigo, convirtiendo los panteones en espacios llenos de color, música y convivencia familiar.



Con estas acciones, el gobierno de Chimalhuacán refrenda su compromiso de preservar las costumbres que identifican a los chimalhuaquenses y de mantener los espacios públicos en óptimas condiciones para el disfrute de todas y todos.



La limpieza y el mantenimiento de los panteones forman parte de una estrategia permanente que busca promover el respeto, la seguridad y el orden en sitios que guardan un profundo valor histórico y cultural para la comunidad.