Refuerza GEM infraestructura en escuelas afectadas por sismos

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- El compromiso del Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, con la seguridad de las y los alumnos, es una prioridad apremiante por lo que se continúa reforzando la infraestructura educativa en planteles que resultaron con afectaciones por los sismos de 2017, manifestó Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).



En gira de trabajo realizó entrega de obras y recorridos por escuelas en tres municipios mexiquenses, en la Secundaria ESTIC #0068 "Mtro. Rafael Ramírez Castañeda" de Nezahualcóyotl, donde se invirtieron cerca de 14 millones de pesos, el funcionario estatal mencionó que ’la afectación de los sismos fue grande en esta escuela, por lo cual se autorizó esta obra, y no sólo en esta escuela, hubo muchas otras escuelas afectadas por los sismos, donde por seguridad, se debe de invertir, por seguridad de los alumnos’.



El Secretario de Educación subrayó la necesidad de invertir en la rehabilitación y reforzamiento de estas instituciones educativas para garantizar la integridad física de la comunidad estudiantil; más allá de dar respuesta a los desafíos del pasado, se establece como una prioridad fundamental para garantizar la protección de los estudiantes y fortalecer la resiliencia de las instituciones educativas ante futuros eventos sísmicos.



Posteriormente, en la Escuela Primaria ’Profr. Caritino Maldonado Pérez’, ubicada en el municipio de Ecatepec, el encargado de la política educativa de la entidad entregó obras con una inversión de 11.8 millones de pesos en la construcción de un edificio, aulas y sanitarios.



’Aquí estamos poniendo mucha atención por las condiciones del tipo de suelo en Ecatepec, hay hundimientos, hay fallas; por eso me acompaña el Director del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), para seguir con la atención a las diferentes necesidades; también viene la Directora del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), para seguir impulsando acciones de atención a la salud emocional de la comunidad estudiantil, y contra el acoso escolar, bullying’, manifestó.



En el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) No. 5 de Zumpango también reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de México con generar ambientes de aprendizaje óptimos, entregando obras que significaron una inversión de 12.4 millones de pesos para la construcción de un edificio, aulas, escaleras y sanitarios, así como en el taller de cómputo; laboratorio y obra exterior.



El Secretario de Educación destacó la importancia de la sinergia entre los tres órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, ’ahora por ley los municipios deben invertir en las escuelas; estoy seguro que sumando esfuerzos, trabajando juntos, seguiremos mejorando y dignificando nuestras escuelas’.



En su gira de trabajo también recorrió dos escuelas públicas en el municipio de Nextlalpan, donde destacó la importancia de seguir recorriendo los planteles, ya que permite a las autoridades identificar las principales necesidades, así como saber en donde se concentran los riesgos y seguir planeando las inversiones del sector educativo.



Con el acompañamiento de la Presidenta Municipal de Nextlalpan, Lorena Alameda Juárez, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, estuvo en las escuelas primarias ’Miguel Hidalgo’ de Molonco y ’Adolfo López Mateos’ de San Juan Atenango.