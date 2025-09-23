Refuerza Jesús Cuanalo iniciativas de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez

El Diputado Federal del Distrito 38 (Atenco, Chiconcuac y Texcoco), por el Partido Verde, Jesús Martín Cuanalo Araujo, señaló la importancia de reforzar dos iniciativas de la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez, la no contaminación y la siembra de árboles.



Esto lo dijo, al término del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria mexiquense, realizado en el teatro Morelos en Toluca, donde subrayó que es una cuestión de conciencia de la sociedad civil, ya que la ciudadanía debe estar consciente de lo que significa contaminar o arrojar basura.



De igual forma, mencionó que en la cámara de diputados, presentó al igual que algunos legisladores de diferentes partidos, una iniciativa de reducción de residuos y cero utilización de plásticos de un sólo uso, que son tan dañinos para el medio ambiente.



El diputado del verde, agregó que también es tarea de los municipios el manejo adecuado de los residuos, así como sumarse a esta política de la gobernadora texcocana para la limpieza de las entidades.



’En el estado de México ya hay una legislación de que tienes que usar bolsas biodegradables, pero en el interior de ésta, te dan el huevo amarrado en una bolsa que no se degrada y a triple nudo para que no la puedas reutilizar y la tengas que romper, por eso hay que empezar por la conciencia de todos y legislar de manera más dura para dejar de utilizar plásticos de un sólo uso en el estado, que derivan en contaminación’, explicó el legislador federal.



En materia de plantación de árboles, Cuanalo Araujo reconoció al alcalde de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, por la iniciativa de donar veinte mil árboles frutales, con el sueño de no sólo contribuir al medio ambiente, sino de que las familias retomen la siembra de los árboles frutales, característica de diversas comunidades de la zona de la montaña en Texcoco.



También, señaló que está emprendiendo programas de reforestación en los pueblos de la parte alta, con el deseo de alcanzar una meta de la plantación de más de cien mil árboles en la región.



Por otra parte, el diputado resaltó la orientación social que tiene el gobierno de la gobernadora texcocana Delfina Gómez Álvarez, en este segundo informe de resultados, al destacar acciones enfocadas a la ciudadanía, al destinar una obra para cada municipio, la disminución de más de la mitad de incendios forestales en el estado y reconocer a los brigadistas, a los ciudadanos, a las organizaciones así como su compromiso con la restauración de los bosques.



’Está hablando de la siembra de millones de arbolitos, pero hoy en día, no se trata de sólo plantar, sino de restaurar, así como la política de atención hacia los animales, es un paso de civilidad de la ciudadanía el reconocer a los animales como seres sintientes, hay que destinar recursos a su protección y su cuidado.



