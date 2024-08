Refuerza secretaría de salud vigilancia epidemiológica contra Mpox en aeropuertos del EdoMéx

TOLUCA, Estado de México.- Para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica en los Aeropuertos del Estado de México, ante la emergencia sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en torno al incremento de casos de Mpox (viruela símica) en continente africano, Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud de la entidad, se reunión con las autoridades de la terminal aérea de Toluca, donde destacó que actualmente en territorio mexiquense no se ha confirmado ningún caso de este padecimiento.



Ante José Carlos Vera Vidal, Director del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) ’Lic. Adolfo López Mateos’; y Carlos Guadarrama Guzmán, Comandante de la Agencia Federal de Aviación Civil, precisó que se reforzará con insumos a la Oficina de Sanidad Internacional, a fin de realizar las acciones necesarias para revisar a los pasajeros que provengan de vuelos internacionales.



Acompañada por Rodrigo Rodríguez Briseño, Coordinador de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM); y Leonardo López Moreno, Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, puntualizó que también se intensificará la difusión de información en las salas de espera, a fin de difundir las medidas preventivas contra este padecimiento y puntualizó que estas mismas acciones se llevan a cabo en el Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’ (AIFA).



Por su parte, Víctor Torres Meza, Director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), puntualizó que a la fecha no se han reportado casos de Mpox pertenecientes a la nueva variante del Clado I; sin embargo, no se puede descartar su introducción esporádica dada la movilidad mundial, por lo que continuarán con la revisión de pasajeros.



En tanto, Gloria García González, responsable de la Oficina de Sanidad Internacional del AIT, señaló que se lleva a cabo una revisión de los viajeros y tripulación una vez que descienden de los aviones, para que, en caso de ser necesario, se detecte y atienda de inmediato cualquier caso sospechoso, por lo que se tiene estrecha coordinación con las autoridades de la Secretaría de Salud.



La Secretaria Macarena Montoya Olvera subrayó que con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría del ramo federal se mantiene vigilancia epidemiológica en todas las unidades de sector, con la notificación oportuna de casos probables, que no se requiere ni se recomienda la vacunación masiva contra Mpox en la población y pidió a la sociedad estar atentos a información oficial sobre el tema.