Refuerzan acciones sanitarias contra el Covid-19 en Chilpancingo

*Lo que menos quiere el gobierno de Héctor Astudillo es regresar a semáforo rojo, expresa



Chilpancingo, Gro.29 octubre, 2020.- Ante el próximo puente por el Día de Muertos y las vacaciones de diciembre, el gobierno de Guerrero en coordinación con la 35 zona militar, la Guardia Nacional, la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito estatal y el ayuntamiento, pusieron en marcha el operativo para reforzar las acciones sanitarias encaminadas a frenar los contagios de Covid-19 en Chilpancingo.



Desde el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, acompañado de mandos militares, de la Guardia Nacional, de la delegada del gobierno en la zona Centro, Norma Yolanda Armenta, el subsecretario de Administración, Armando Soto Díaz, expuso que esta fue una instrucción del gobernador Héctor Astudillo Flores, acción que es replicada en 26 municipios prioritarios por el aumento en su número de contagios.



’Se ha visto que es necesario hacer un reforzamiento de las actividades de prevención, de las actividades de sanitización, de concientización, de operación con el comercio para que entre todos, ciudadanía y gobierno podamos prevenir los contagios, lo que el gobierno de Héctor Astudillo no quiere es que regresemos al semáforo rojo’, apuntó.



El funcionario estatal puntualizó que lo que se busca es prevenir el aumento de contagios en Guerrero para que no se encuentren en peligro la vida de los guerrerenses.



Detalló que uno de los objetivos de este operativo es que en lugares de mayor concentración de personas como en los mercados, centros comerciales, los espacios del transporte público, la gente pueda transitar respetando la sana distancia, así como el uso de cubrebocas y que respete todas las medidas sanitarias.



Soto Díaz indicó que estos operativos seguirán de manera permanente instruida por el gobernador Héctor Astudillo Flores, incrementando el número de operativos y personal que podría llegar a 500 brigadistas.



Solicitó la cooperación de la gente para respetar las medidas que se difunden a través de las brigadas y los operativos para cumplir con las acciones sanitarias que tienen como objetivo detener el número de contagios de Covid- 19.



’Este es un trabajo de todos, los gobiernos no van a poder solos, la responsabilidad es de todos’, apuntó.



Adelantó que acordaron con los locatarios, que no se permitirá la instalación de negocios en las calles aledañas a este mercado ’Baltazar R. Leyva Mancilla’ en esta temporada.



En este acto también estuvieron el comandante del 50 batallón de infantería, Alfredo Montiel Godínez; el coordinador Regional de la Guardia Nacional, Gilberto Crisóstomo Alvarado, el comisario general Raymundo Cárdenas de la rocha subsecretario de prevención operación policial, el director de tránsito estatal, Roberto Antonio García Bello, el líder del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, Antonio García.