REFUERZAN EL MODELO DE SEGURIDAD DE PROXIMIDAD DE NEZAHUALCÓYOTL PARA EVITAR ACTOS VÁNDALICOS EN COMERCIOS

El modelo de proximidad social de seguridad que se aplica en Nezahualcóyotl, permite prevenir y evitar cualquier tipo de acto vandálicos a comercios y tiendas de autoservicio, sin embargo, se ha solicitado a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, refuerce las medidas de seguridad, esto luego de que en municipios y alcaldías aledañas se incrementaran en últimos días este tipo de eventos, so pretexto de la contingencia por el COIVD19, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal señalo que se han reforzado las estrategias de vigilancia en las inmediaciones de los centros comerciales por medio de operativos terrestres, videocámaras, el helicóptero Coyote I y la comunicación constante con la población gracias a las más de 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra, las cuales cuentan con grupos de whats app, que se han transformado en una herramienta sumamente eficaz para denunciar cualquier tipo de ilícito o actuar mal intencionado.



Subrayó que al momento en Nezahualcóyotl no se ha presentado ningún tipo de saqueo o acto de carácter vandálico e invitó a la población a rechazar invitaciones de este tipo, las cuales en los últimos tiempos se han venido promoviendo entre los jóvenes particularmente, por medio de redes sociales y medios digitales, pues de hacerlo incurren en un crimen por el cual pueden ser severamente sancionados.



De la Rosa García aclaró que la detención efectuada a un joven de 17 años por robo a un establecimiento comercial en la avenida Aeropuerto esquina con Peñón Texcoco, de la colonia Ciudad Lago, no está relacionada con actos colectivos de saqueo, sino con un robo a local comercial.



Confió en que los jóvenes y población del municipio han construido junto a sus autoridades una ciudad con valores, donde quienes intentan aprovecharse de una crisis para sacar delinquir son señalados por la propia comunidad, pues Neza es una ciudad unida y solidaria.



Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García puso al servicio de la población el número telefónico 57 43 43 43 para en caso de notar cualquier acto sospechoso o ilícito denunciar inmediatamente al tiempo que invitó a la población a mantenerse en sus casas durante esta contingencia, así como llevar a cabo todas las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades.