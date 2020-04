Refuerzan en Acapulco reparto de agua potable en pipas

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) reforzó la distribución de vital líquido en pipas, para satisfacer las necesidades de habitantes de colonias populares del puerto que no cuentan con red hidráulica o tienen un servicio irregular debido a su ubicación.



El director de la dependencia, Leonel Galindo González, informó que para atender la contingencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19) se pondrán en funcionamiento 6 pipas adicionales a las que actualmente opera la paramunicipal, las cuales fortalecerán el servicio que ofrece el Ayuntamiento para cumplir la demanda social.



El funcionario explicó que el abasto de agua en el puerto tiene una cobertura del 84 por ciento en la red, el otro 16 por ciento que no cuenta con servicio por ubicarse asentado en colonias de nueva creación o que tienen difícil acceso por encontrarse en las zonas más altas de la ciudad.



Galindo González destacó que en estos momentos la cobertura de reparto de agua en pipas se concentra en la zona poniente, atendiendo la parte alta de La Jardín en sus tres secciones, llevando servicio a lugares como Miramar, San Isidro, Nueva Era, Ángel Aguirre, Ex Campo de Tiro y Pedregoso, además de abastecer la unidad habitacional Casitas El Quemado, ya que su sistema de bombeo se encuentra en rehabilitación.



El director de la Capama mencionó que las personas que requieran el servicio de agua en pipa pueden solicitarlo a través del número 073, donde se realiza la programación de manera coordinada con el Ayuntamiento.