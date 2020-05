Refuerzan medidas Cocinas Comunitarias para evitar aglomeraciones

El Gobierno de Acapulco ha reforzado las medidas preventivas para evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19, promoviendo la sana distancia, el uso del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial en los espacios que ocupan las 35 Cocinas Comunitarias del programa ’Donde Come Uno, Comemos Todos’.



La presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo informó que se realizan recorridos permanentes, para constatar que el personal y voluntarios, a cargo de la operación de estos puntos alimentarios, aplican las recomendaciones preventivas desde que se decretó la fase 3 de la emergencia sanitaria.



’He estado visitando las cocinas para tener bajo control el protocolo sanitario, que no dejen los trastes en el piso, que todos usen su cubrebocas, que les den su gel en la entrada para tener manos libres de cualquier virus o bacteria, y también pedirles que no traigan a los niños; traemos nuestros trastes limpios, venimos, nos formamos, tomamos la sana distancia, se sirven los alimentos y de inmediato se les pide que se retiren a casa para evitar aglomeraciones’, explicó la primera trabajadora social del municipio.



Añadió que hasta el momento se reparten más de 20 mil raciones de comida diariamente a los ciudadanos afectados por el receso de actividades, especialmente a los sectores más vulnerables, comida saludable que cumple con los protocolos sanitarios en su preparación y distribución.



Los espacios donde se establecieron las cocinas comunitarias son aseados y sanitizados frecuentemente por personal de Servicios Públicos Municipales; al exterior se han colocado marcas para respetar la sana distancia y las dependencias encargadas de los espacios realizan la distribución de gel antibacterial y cubrebocas.



El gobierno de Acapulco reitera a la ciudadanía que el municipio se encuentra en una situación crítica por el incremento exponencial de contagios de COVID-19, por ello se exhorta de manera responsable a los ciudadanos a mantenerse en casa, proteger a sus seres queridos evitando reuniones sociales y aplicar rigurosamente las medidas preventivas que emite el sector Salud.