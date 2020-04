Refuerzan medidas preventivas en Nezahualcóyotl ante Fase 3 del COVID-19

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- 21 abril 2020. Ante el anuncio del inicio de la fase 3 de la emergencia nacional por COVID-19 emitido por el gobierno federal, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García informó el reforzamiento de las medidas preventivas al máximo en Nezahualcóyotl, principalmente las enfocadas a disminuir la movilidad de las personas dentro del territorio municipal, por lo que elementos de la policía municipal invitarán a cualquier persona que se encuentre realizando alguna actividad no indispensable en la vía pública retirarse a sus hogares, al tiempo que llamó a toda la ciudadanía a respetar la cuarentena y cerrar filas contra el virus.



El presidente municipal insistió en que según los pronósticos en los próximos días se incrementará la cantidad de contagios y de manera lamentable el número de decesos, por lo que la tarea que asumirá el gobierno municipal será el reforzar las acciones para hacer valer las disposiciones sanitarias emitidas, destacando el quedarse en casa, mantener la sana distancia entre personas y la suspensión de actividades no esenciales, en los sectores públicos, privados y sociales.



Respecto a esta medida, De la Rosa García puntualizó que pese a las afectaciones económicas que conlleva el reducir las actividades sociales y productivas, sólo el estricto cumplimiento del cierre y suspensión de las labores no esenciales, permitirá el sobrellevar la crisis y volver a la cotidianidad en un menor tiempo, motivo por el cual aseguró que las Jefaturas de Tianguis, Mercados, Vía Pública y la Unidad de Verificación y Normatividad incrementarán sus esfuerzos para evitar que dichos comercios operen poniendo en riesgo la salud de la población.



Por otra parte, solicitó a aquellas empresas, comercios y profesionales que ofrezcan productos y servicios de carácter prioritario a brindarlos bajo todas las medidas higiénico sanitarias correspondientes, para evitar sanciones o la suspensión de su establecimiento, pero sobre todo para proteger su propia salud y la de sus colaboradores.



Destacó que el gobierno municipal ha reforzado las jornadas diarias de sanitización de espacios y edificios públicos, pero ahora también de unidades de transporte en el municipio, instruyendo además a sus operadores en el cómo desinfectar los vehículos de manera adecuada al termino de cada servicio en sus correspondientes derroteros y el uso adecuado del gel antibacterial, cubrebocas y mascarillas de protección.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García invitó a todos los ciudadanos de Nezahualcóyotl a revisar la Gaceta de Gobierno del día 2 de abril del presente año donde se determina de manera clara cuales son los comercios y actividades que podrán seguir operando y cuales deberán ceñirse a la interrupción temporal de sus servicios a fin de frenar la propagación del virus.