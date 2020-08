Refuerzan medidas preventivas por regreso laboral en el Ayuntamiento de Acapulco

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Adela Román Ocampo reforzó las medidas sanitarias para evitar contagios del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, por el regreso a las actividades en las dependencias administrativas, mediante la incorporación del 30 por ciento del personal que goza de buena salud.



El subsecretario de Asuntos Políticos y Religiosos del Ayuntamiento, Marco Antonio Adame Bello, supervisó de manera personal que se cumplieran los protocolos sanitarios por la llegada de personal y ciudadanos que ingresaron a las oficinas municipales para realizar gestoría o solicitar algún trámite en ventanillas de presidencia, sindicaturas y regidurías.



Personal de seguridad debidamente capacitado instaló filtros para vigilar el uso de cubrebocas, aplicar gel antibacterial, desinfectar calzado con tapete desinfectante, tomar temperatura a empleados municipales y población que acudió este lunes al Palacio Municipal del Parque Papagayo, con la recomendación de guardar sana distancia.



Las mismas medidas se aplicaron para el ingreso de burócratas y ciudadanos al Palacio Federal y en todas las oficinas públicas del Ayuntamiento de Acapulco, como instruyó la presidenta municipal para evitar más contagios de COVID-19.



’Creo que la gente está respondiendo, entiende que no es una situación de tipo administrativo o político, es una situación sanitaria de emergencia’, explicó Ademe Bello durante la supervisión que realizó con motivo del reinicio de actividades en oficinas públicas.



’La instrucción es no detener la atención a la gente, la solicitud de peticiones, los reportes, las llamadas de auxilio de algún apoyo, se tienen que seguir atendiendo, como se ha estado dando, por la pandemia y el cierre de las oficinas administrativas no detuvo la atención a la gente’, añadió el subsecretario de Gobierno.



Explicó finalmente el funcionario que, mientras persistan las condiciones sanitarias en fase naranja del semáforo epidemiológico, se mantendrán las restricciones preventivas, con la finalidad de no retroceder al color rojo y evitar volver al confinamiento social, por ello pidió la colaboración de la ciudadanía.