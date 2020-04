Refuerzan recorridos en Ecatepec para vigilar que se cumplan medidas preventivas de COVID-19

Convocan a la población a guardar sana distancia y cumplir con lineamientos del sector salud.

• Indican que sólo debe utilizarse 50 por ciento del transporte público y máximo deben viajar tres pasajeros en un taxi.



Ecatepec, Estado de México, 27 de abril de 2020. Con el fin de verificar que se cumplan las recomendaciones de la Secretaría de Salud correspondientes a la Fase 3 del Coronavirus, personal de las Secretarías de Movilidad y General de Gobierno, en coordinación con el Ayuntamiento de Ecatepec, intensificaron los recorridos en mercados y bases de transporte público.



En un recorrido por las colonias Río de Luz y Jardines de Casa Nueva, autoridades estatales y municipales supervisaron que tanto comerciantes como transportistas conserven la sana distancia al momento en que sus clientes realicen sus compras y los usuarios aborden las unidades de transporte público.



En una acción conjunta derivada del diálogo permanente entre el Gobierno del Estado de México y las alcaldías mexiquenses, en este caso con el alcalde Fernando Vilchis Contreras, se colocaron también sellos de suspensión a diversos establecimientos comerciales no esenciales.



Durante el operativo también se llamó a las organizaciones de transportistas para que utilicen el cubrebocas, gel antibacterial, guantes y saniticen sus unidades, conforme los protocolos establecidos por las autoridades de Salud.



A los taxistas se les indicó que no deberán viajar más de tres pasajeros, mientras que las unidades de mediana capacidad como micros, vagonetas y camiones, no deberán exceder el 50 por ciento de su capacidad y dejar un asiento entre cada pasajero.