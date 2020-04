Refuerzan recorridos en Ecatepec para vigilar que se cumplan medidas preventivas de COVID-19

• Convocan a la población a guardar sana distancia y cumplir con lineamientos del sector salud.



• Indican que sólo debe utilizarse 50 por ciento del transporte público y máximo deben viajar tres pasajeros en un taxi.



Ecatepec, Estado de México, .- Con el fin de verificar que se cumplan las recomendaciones de la Secretaría de Salud correspondientes a la Fase 3 del Coronavirus, personal de las Secretarías de Movilidad y General de Gobierno, en coordinación con el Ayuntamiento de Ecatepec, intensificaron los recorridos en mercados y bases de transporte público.



En un recorrido por las colonias Río de Luz y Jardines de Casa Nueva, autoridades estatales y municipales supervisaron que tanto comerciantes como transportistas conserven la sana distancia al momento en que sus clientes realicen sus compras y los usuarios aborden las unidades de transporte público.



En una acción conjunta derivada del diálogo permanente entre el Gobierno del Estado de México y las alcaldías mexiquenses, en este caso con el alcalde Fernando Vilchis Contreras, se colocaron también sellos de suspensión a diversos establecimientos comerciales no esenciales.



Durante el operativo también se llamó a las organizaciones de transportistas para que utilicen el cubrebocas, gel antibacterial, guantes y saniticen sus unidades, conforme los protocolos establecidos por las autoridades de Salud.



A los taxistas se les indicó que no deberán viajar más de tres pasajeros, mientras que las unidades de mediana capacidad como micros, vagonetas y camiones, no deberán exceder el 50 por ciento de su capacidad y dejar un asiento entre cada pasajero.