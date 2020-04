Refuerzan vigilancia PC y dependencias para el cierre de establecimientos no esenciales

• Exhorta Gobierno estatal a los mexiquenses a no salir de casa, respetar la sana distancia y otras medias sanitarias.



Toluca, Estado de México, .- Como parte de los esfuerzos para evitar contagios de COVID-19, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil estatal, continúa con la supervisión de mercados, tianguis y centros comerciales del Edoméx, donde verifica el correcto funcionamiento de los filtros sanitarios, con lo que se refuerza la vigilancia en los comercios considerados no esenciales.



En la Central de Abastos de Chicoloapan fue constatado el cumplimiento de las medidas preventivas, y se recorrieron ocho naves, donde se exhortó a 400 locatarios a mantener las medidas sanitarias.



El personal verificó que los comerciantes adopten las recomendaciones de las autoridades de salud, y no fue necesaria la colocación de sellos de suspensión en locales, no obstante, se les invitó a adoptar las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias.



En Acolman, el Alcalde Rigoberto Cortés encabezó recorridos por comercios del municipio, acompañado de autoridades estatales con la finalidad de exhortar a la ciudadanía a cumplir con las indicaciones de la Fase 3 de la pandemia.



Mientras que en diversos poblados de Texcoco, se llevó a cabo perifoneo, entrega de cubrebocas y gel antibacterial, por parte de personal del Agrupamiento Tránsito Texcoco, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), para dar continuidad a la campaña #QuédateEnCasa, y limitar la movilidad.



En las instalaciones de la Central de Abastos, ubicada sobre la Carretera Federal México-Texcoco, personal de la Secretaría de Movilidad verificó que los operadores del transporte público usen cubrebocas, proporcionen gel antibacterial e insistan en que sólo deben abordar los usuarios al 50 por ciento de la capacidad de la unidad, practicando la sana distancia.



Estas mismas tareas las realizó la Dirección de Movilidad Zona III, en coordinación con el Ayuntamiento de Acolman, en el poblado de Tepexpan.



Cabe destacar que en los filtros sanitarios se toma la temperatura de las personas, se les pide el uso obligatorio de cubrebocas y se les recomienda quedarse en casa, excepto cuando lleven a cabo actividades consideradas esenciales, como compra de alimentos y medicamentos, entre otros.



Con estas acciones que se llevan a cabo por instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo, se da seguimiento a los operativos coordinados con la Guardia Nacional, la SSEM, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el Instituto de Verificación Administrativa de la entidad (Inveamex), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios estatal (Coprisem).



También la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Dirección General de Gobierno del estado, Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), la Dirección de Desarrollo Económico de la entidad y la Coordinación de Gobierno de la zona Oriente del Estado de México, que llevan el mensaje sobre el peligro de contagio que representa el Coronavirus para la sociedad mexiquense.