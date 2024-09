Refuerzan educación vial en Nezahualcóyotl para reducir muertes y accidentes

Con el objetivo de fomentar la cultura vial en Nezahualcóyotl, darle difusión a las medidas de seguridad y a las reglas de tránsito que deben cumplir los conductores, tanto de automóviles, como de motocicletas y de transporte público, así como para reducir la cifra de accidentes relacionados con vehículos, que en lo que va del año arroja más de cinco mil percances viales, de los cuales más de dos mil han resultado en personas heridas y 29 han dejado fallecidos, la Dirección de Seguridad Ciudadana, por medio de la Dirección de Tránsito y Vialidad, en colaboración con 18 rutas de transporte público que operan a lo largo del municipio, llevan a cabo el Programa de Educación Vial, el cual contempla entre otras acciones, el realizar pintas con diferentes leyendas y recomendaciones en los medallones traseros de más de cuatro mil 600 unidades, así lo informó el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo.



El alcalde explicó que la iniciativa forma parte de un acuerdo alcanzado en la Décimoquinta Sesión Ordinaria del Consejero de Seguridad Municipal, el cual busca fomentar la cultura vial mediante la difusión de información, videos y acciones que está llevando a cabo el Gobierno Municipal para salvaguardar la integridad de los peatones y de los conductores, tanto de automóviles como de motocicletas, reforzando la seguridad y fortaleciendo la cultura vial en el municipio.



Precisó que de enero a agosto de este año se registraron cinco mil 643 percances viales en Nezahualcóyotl, de los cuales tres mil 599 fueron accidentes de tránsito sin lesionados; mil 385 accidentes de motocicletas con lesionados; 19 accidentes de motocicletas con fallecidos; seis accidentes de vehículos automotor con fallecidos; 426 accidentes de vehículos automotor con lesionados; 73 accidentes de vehículos de pasajeros con lesionados; 31 accidentes múltiples con lesionados; 98 atropellamientos; un daño en bienes; un accidente de vehículo de pasajeros con fallecidos; un accidente múltiple con fallecidos; dos atropellamientos con fallecidos y un accidente con el ferrocarril.



Detalló que las frases que se escriben en colores fluorescentes son parte de la campaña de concientización e inician con la leyenda: "Por la educación vial en Neza", seguido de una frase para reforzar la conciencia vial, ello para que los otros conductores, así como los peatones puedan leerlas, las conozcan y puedan respetarlas.



Subrayó que algunas de las frases que se dan conocer a través de dicho mecanismo son: Respeta el semáforo; Cede el paso al peatón; Respeta el paso peatonal; Respeta el límite de velocidad; Si manejas no tomes; Usa la cabeza, ponte el casco; No rebases por la derecha; En tu casa te esperan; No te estaciones en las banquetas; Usa el cinturón de seguridad; No obstruyas las banquetas; No circules por las banquetas; Respeta las entradas; No te estaciones en doble fila; Respeta los señalamientos; Protege al ciclista; Respeta los limites velocidad y No uses los carriles confinados.



Especificó que la mayoría de los percances se presenta entre las 05:00 de la tarde y las 08:00 de la noche; los sectores en donde se registraron el mayor número son: Juárez con 751, Central con 597 y UTN con 519. Así mismo, las intersecciones de avenidas más conflictivas son Chimalhuacán y Adolfo López Mateos; Pantitlán y Adolfo López Mateos; Nezahualcóyotl y Bordo de Xochiaca y Periférico y Peñón Texcoco.



Lamentó que en México, de acuerdo a las cifras oficiales, en promedio se registran 378 mil accidentes al año, que cobran las vidas de aproximadamente 16 mil personas, lo cual equivalen a 44 muertes diarias por esta causa, por lo que es sumamente necesario que los habitantes de la demarcación conozcan claramente los reglamentos de tránsito y de esta manera prevenir y evitar siniestros viales que pongan en riesgo la integridad de la población.



Cerqueda Rebollo reconoció la disposición de los operadores y de los dirigentes de las rutas de transporte público que se han sumado a la iniciativa, la cual también busca mejorar el servicio que éstas ofrecen, trabajando en conjunto con la Dirección de Tránsito y Vialidad para generar una conciencia al volante, que permita que los choferes y las autoridades sumen esfuerzos para fortalecer la seguridad, afín de reducir los accidentes en las calles y avenidas del municipio.



En ese sentido, recordó que en Nezahualcóyotl se han puesto en marcha diferentes mecanismos para fomentar la cultura vial; ejemplo de ello es el programa dirigido a los motociclistas denominado: "Usa la cabeza, ponte el casco", la iniciativa "Conduce sin alcohol" y las capacitaciones en materia de seguridad para choferes de las rutas que cruzan el municipio denominada "La Vida es tu Pasajero".



Puntualizó que, como parte de su nueva función como vocal del Sistema Estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, instaló el Gabinete de Movilidad Municipal, el cual trabaja en alternativas para mejorar la movilidad en Nezahualcóyotl.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, hizo un llamado a los choferes de transporte público para aplicar a diario las recomendaciones y las leyendas que escribieron en sus cristales, esto para reducir los riesgos de accidentes de tránsito, al tiempo que solicitó a los demás conductores, así como a los peatones respetar el reglamento de tránsito y seguir las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de todas y todos.