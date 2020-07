Regeneron inicia pruebas en humanos de su tratamiento contra Covid-19

Regeneron Pharmaceuticals Inc dijo el lunes que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de Covid-19, lo que hacía que sus acciones subieran en bolsa un 4%.



El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), pondrá a prueba la capacidad de Reng-COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con Covid-19.



Reng-COV2, una terapia experimental, también ha entrado en la fase media y tardía de dos ensayos que prueban su eficacia en pacientes hospitalizados y no hospitalizados con Covid-19, dijo la compañía.



Regeneron está entre las pocas empresas que han comenzado ensayos en humanos para comprobar la eficacia de sus terapias experimentales para combatir la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, además de Gilead Sciences, Eli Lilly y AbbVie.



En junio, Regeneron comenzó a probar el cóctel de anticuerpos en humanos como tratamiento para Covid-19, con un diseño ’adaptativo’ para pasar rápidamente a incluir a miles de pacientes.



La nueva etapa del ensayo se llevará a cabo en 100 lugares y se prevé que suponga la inscripción de 2.000 pacientes en Estados Unidos. El cóctel ha pasado a esta fase después de que una comisión independiente evaluara su seguridad en una etapa inicial.



Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico que neutralizan a un virus invasor.



El cóctel de Regeneron, una combinación de un anticuerpo fabricado por la compañía y un segundo anticuerpo aislado de pacientes recuperados de Covid-19, está diseñado para fijar los anticuerpos a las denominadas espigas del coronavirus, unas proteínas en forma de punta.



El fabricante también estaba probando con Sanofi su fármaco para la artritis reumatoide, Kevzara, en el tratamiento del virus, pero el jueves se conoció que no había cumplido su objetivo principal en un ensayo estadounidense que lo probaba en los pacientes más graves de Covid-19.



Forbes