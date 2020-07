Regidor de Ecatepec se niega pagar pensión alimenticia de su hija y un juez lo obliga

Ecatepec, Gladys Janiel Urias Torres, ex pareja sentimental del cuarto regidor de Ecatepec Miguel Ángel Juárez Franco, promovió un juicio para reclamarle al servidor público el pago de la manutención la hija de ambos, ante la irresponsabilidad de éste para solventar las necesidades de la menor.



Por lo que el titular del Juzgado Primero de lo Familiar de Ecatepec otorgó el beneficio de la pensión alimenticia provisional a favor de la hija de ambos, luego de que el edil se negó durante años hacerse responsable de los gastos correspondientes a la manutención de la menor de 12 años de edad.



Según el argumento presentado por Urias Torres, el actual cuarto regidor de Ecatepec se ha negado a solventar los gastos correspondientes a la manutención, cuidados y alimentación de la menor desde que se separaron, objetando que no cuenta con el dinero suficiente e inclusive argumentando que su ex pareja, con la que procreó a la menor, es alcohólica y padece de sus facultades mentales.



De acuerdo con el apartado de Medidas Provisionales del expediente 1806/2019, el edil se ha mostrado ’déspota’ e inclusive ha tratado de amedrentar a la demandante diciendo que no le pueden hacer nada, ’que él actualmente puede hacer que me quiten a mi menor hija, solicito lo anterior con la finalidad de que mi menor hija siga continuando con su vida cotidiana como hasta ahora’.



En su declaración, la mujer establece: ’El C. Miguel Ángel Juárez Franco constantemente se ha declarado en una grave situación económica sin que eso sea realidad, él simplemente no se ha hecho responsable de sus obligaciones alimentarias, ni el tiempo que debió dedicar a nuestra menor hija, en razón de esta situación me he visto obligada a pedir diversos préstamos para cubrir los gastos alimentarios, de vestimenta, médicos, escolares y recreativos en su totalidad’.



El documento señala que la madre de la menor solventa en su totalidad los gastos de alimentación, que ascienden a 3 mil pesos mensuales, además de pagar mensualmente la colegiatura escolar de 3 mil 600 pesos, clases de Jazz y Ballet por mil pesos, patinaje sobre hielo de 7 mil pesos y entrenador personal por 3 mil pesos.



Urias Arias, quien sostuvo una relación sentimental con el cuarto regidor a partir del año 2006, pues eran compañeros de trabajo en el gobierno municipal de Ecatepec, indicó que derivado de los gastos excesivos solicitó el apoyo económico del cuarto regidor Juárez Franco, quien ante la petición le dijo que ’no me daría nada de pensión, que él prefería renunciar a su trabajo que darme la pensión para mi menor hija’



Ante los hechos y argumentos presentados por ambas partes, el juez determinó otorgar la pensión alimenticia en beneficio de la menor y haciendo efectivo el descuento del 15% a Miguel Ángel Juárez Franco, que de acuerdo al sueldo del cuarto regidor corresponde a 13 mil 354.91 pesos quincenales, debido a que su sueldo mensual asciende a 78 mil 709.82 pesos.