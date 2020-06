Regidora interpone juicio de derechos políticos ante TEEH contra alcalde de Zimapán.

Por ser objeto de violencia política de genero y no dejarle participar en una sesión de cabildo, la segunda regidora de Zimapán, Hidalgo Malinalle Xolosochtl Gamez Cedillo interpuso ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) un juicio de protección de derechos políticos en contra del presidente municipal Erick Marte Rivera Villanueva.



Al igual que el alcalde, la regidora fue electa en 2016 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).



El recurso fue interpuesto por correo eléctrico el pasado 18 de junio y quedó asentado en el expediente TEEH-JDC-059-2020.



El acto reclamado es por la "violación al derecho de ser votada, en su vertiente de ejercicio del cargo".



Según el documento, el alcalde panista obstaculizó a Malinalle Xolosochtl Gamez

para que participara en la sesión de cabildo del 11 de junio de 2020 así como incurrir en "diversos actos y omisiones que constituyen violencia política contra una mujer en razón de generó".



El TEEH hizo un exhorto a la regidora a que ratifique la denuncia, toda vez que por haber enviado la solicitud a través de correo electrónico, no cuenta con su firma autógrafa.



El asunto quedó en manos de Mónica Patricia Mixtega Trejo, en calidad de Magistrada Instructora, quien será la que con base a las leyes electorales, elabore el dictamen que sustente o no la validez de la solicitud, el cual será posteriormente puesto a disposición y votación por el resto de los magistrados.



Asi, es el segundo escándalo en menos de una semana en la que se ve envuelto el alcalde de Zimapán, acusado la semana pasada por el gobernador Omar Fayad Meneses de supuestamente dedicarse a la venta de enervantes y dar protección al grupo delictivo de Los Hades, dedicado al huachicol, extracción y comercialización ilegal de combustible.