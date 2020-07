Regidora Krishna Karina Romero, deja a Morena y se suma al PAN en Tlalnepantla de Baz

· Las decisiones del gobierno federal y municipal no están en el camino correcto, por eso dejo a Morena, además por el discurso de odio y división, dijo Krishna Karina Romero.



· Los regidores de Tlalnepantla la acompañaron en la conferencia virtual.



El Partido Acción Nacional se fortalece y se enriquece en su trabajo rumbo al proceso 2021 en el Estado de México con la adhesión de la regidora Krishna Karina Romero Velázquez, quien deja la fracción de Morena en Tlalnepantla de Baz, porque la Cuarta Transformación no va en el camino correcto -dijo- por lo que el presidente del PAN, Jorge Inzunza, dio la bienvenida a esta gran activista social que desde hoy abraza los colores, principios y valores del PAN.



En conferencia de prensa virtual, Inzunza presentó a Romero Velázquez, quien fue acompañada de los regidores panistas de Tlalnepantla y de ediles de otros municipios. Ella se sumó a Adrián Juárez Jiménez, Karen Zamarripa y Víctor Manuel Pérez Ramírez.



Inzunza Arma dijo que con la adhesión de la tercera regidora en Tlalnepantla, Krishna Karina Romero Velázquez, el partido enriquece su trabajo, porque son los jóvenes los que ahora buscan a Acción Nacional, que es un partido democrático y para el PAN es un honor tener a Krishna Karina.



’Recibimos con alegría y estamos seguros de tu profesionalismo, capacidad que vas aportar al proyecto de Acción Nacional’, dijo Inzunza.



Por su parte, la regidora Krishna Karina Romero Velázquez al tomar la palabra, enfatizó que dejó la fracción de Morena porque:



’Nunca fui militante de Morena, llegué a la candidatura por ser ciudadana. Pero en un año con Morena me di cuenta que las decisiones que se han tomado en el gobierno federal y en el municipal (Tlalnepantla de Baz) no están en el camino correcto en lo social, en lo económico y no estoy de acuerdo. Los jóvenes de México necesitamos impulso social, económico, prepararnos para un México mejor, pero no que nos regalen dinero cada mes’,



Agregó: ’tampoco estoy de acuerdo en esa guerra de odio de pobres contra ricos, de fifís y no fifís sino de un México unido y de ninguna forma dividido por ese discurso de odio.’.



A pregunta expresa dijo que al PAN sí se afiliará.



La diputada local, Crista Amanda Spohn Gotze, quien recientemente abandonó al PT para adherirse al PAN, también acompañó a la regidora Krishna Karina Romero Velázquez.