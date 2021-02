Registra COE a tres alcaldes como precandidatos a diputados locales

· La COE registra a aspirantes ciudadanos.



La Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de México (COE) en su sesión dio procedencia de registro a ciudadanos, militantes y tres alcaldes, como precandidatos a diputados locales como Héctor Quezada Quezada (Temascalapa), Miriam Escalona Piña (Melchor Ocampo) y José Luis Castro Chimal (Huehuetoca), así como a los ex diputados locales Adrián Juárez Jiménez (Tlalnepantla) y María Elena Pérez de Tejada Romero (Naucalpan).



Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente de la COE, enfatizó que los registros procedentes fueron votados por unanimidad de los integrantes de la Comisión que la integran Karen Castañeda Campos y Edmundo Varela Mellado.



Miriam Escalona, Héctor Quezada y José Luis Castro han hecho gobiernos sobresalientes, tanto que gracias a sus resultados la ciudadanía les ratificó la confianza y fueron reelectos en el actual periodo de gobierno.



Los registros procedentes fueron: Gabriela Mercado Godínez, Distrito 8; Grisdeli Santos López (11), Reynaldo Solís González (11) Lucía Guadalupe Méndez (22), Martha Amalia Moya ciudadana (29), María Elena Pérez de Tejada en el 29. Y Víctor Manuel Gallardo Méndez en el 11.



Además: Alonso Adrián Juárez Jiménez, actualmente regidor en Tlalnepantla en el Distrito 18; José Luis Castro Chimal (20), José Herwin Ángeles Hernández (20), Aníbal Baños Morales (6), Román Francisco Cortés Lugo, ex diputado (16), *Xóchitl Chávez Onofre* ciudadana (23), Francisco Javier Santos Arreola, ciudadano, ex legislador (26), Gerardo Lamas Pombo (34) y Jonathan Pedro Chávez (5).



Héctor Quezada Quezada (39), Francisco Bryan Rojas ciudadano (43), María Patricia Hernández Ángeles (42), Irma María Rojas Cano ciudadana (43) Yuriría Torres Páez (44), Estefanía Paulino Noriega (44), Úrsula Cortés Fernández (29), Miriam Escalona Piña (12), Ma. De los Ángeles Zamora González (44), María de Lourdes Chávez Palacios (45) ya fue diputada local), Jacqueline Jiménez Ramírez (3) y Viridiana Chávez de la Sancha (8).Además, Diego Rosas Iván Rosas Anaya por el Distrito 17.

