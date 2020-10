Registra Taxco 208 casos acumulados de Covid-19

www.guerrerohabla.com



Taxco, Gro. 09 octubre 2020.-El municipio de Taxco llegó a 208 casos acumulados de Covid-19, reportó la Secretaría de Salud estatal.

Sin embargo, la Dirección general de Epidemiologia de la Secretaría de Salud federal, confirmó que Taxco, cuenta con un acumulado de 208 personas Covid-19, sin embargo, seis están en actividad; 175 negativos, 158 sospechosos, y 66 defunciones.

La Secretaría de Salud estatal, envió al 12 lugar de municipios con casos acumulados de Covid-19.

Además de que hay 54 recuperados, lo que da un panorama de estabilidad, en la escala naranja, mientras tanto el gobierno estatal adelantó que a partir del lunes y hasta fin de mes, Guerrero permanecerá en naranja.

En tanto, el gobierno municipal, dio a conocer que la situación en Taxco, ha dejado muy relajada por el semáforo Covid-19, lo que también ha participado en que se no avance, como lo manifestó el presidente municipal de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez quien resumió que la problemática de salud no se terminará en unos meses sino tardará ’Y es ahí donde la gente debe entender, que la pandemia va para largo, y con lo que se le dice y no hace, se incrementa’.

Expresó que las acciones como se quedaron con el gobernador, Héctor Astudillo Flores corresponde a que las mediciones son federales, pero si el semáforo fuera local, Taxco estaría en un color en el que se pudiera incrementar la promoción, pero al mismo tiempo no se sabe cómo llegue el turismo en cuanto a situación de salud y de ahí medir.

Parra Gómez mencionó que será complejo el panorama los siguientes meses, pero también para los próximos años, porque algunas actividades que se realizaban anualmente tendrán que cambiar o desaparecerán.