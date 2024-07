TOLUCA, Estado de México. – En el Estado de México 9.1 millones de personas que no cuenta con seguridad social, podrán registrarse al IMSS Bienestar para recibir atención médica en clínicas y hospitales de la entidad, gracias al convenio de adhesión que firmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en octubre del año pasado.



’Avanzamos en garantizar el acceso a la salud a la población mexiquense. De la mano del Gobierno del Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_, en el #EstadoDeMéxico entregamos credenciales del IMSS-Bienestar como parte de la implementación de este programa en nuestra entidad. Tenemos #ElPoderDeServir y queremos que todos los mexiquenses puedan acceder a servicios de salud de calidad’, comentó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



A través de la credencial IMSS Bienestar, las y los mexiquenses tendrán un expediente clínico electrónico, el cual sin importar en qué institución de salud sea generado, podrá ser consultado mediante el código QR de la tarjeta. También tendrán acceso a estudios de laboratorio e intervenciones quirúrgicas, sin costo, en clínicas y hospitales del Estado de México.



El registro está abierto y se puede realizar a través de la página electrónica https://app-registro.imssbienestar.gob.mx/



Antes de iniciar el proceso, la o el interesado deberá verificar no estar afiliado a otro servicio de seguridad social. Los requisitos son:



- Ingresar la CURP y dar clic en verificar.

- Llenar los campos de teléfono celular, correo electrónico y enviar el formulario. Es obligatorio completar los datos para generar un código de verificación.

- Ingresar el código que será enviado por correo electrónico (revisar spam y correo deseado en caso de que no se refleje en la bandeja de entrada).

- Después de ingresar el código, debes confirmar los datos para que la información de acceso se envíe al correo de registro.

- Al correo se enviarán los datos de acceso para iniciar sesión.

- Una vez iniciada la sesión, llena el formulario con el correo electrónico registrado y la contraseña temporal proporcionada.

- Posteriormente deberás cambiar la contraseña y verificarla; así como aceptar términos y aviso de privacidad.

- Verifique que los datos sean correctos y de clic a continuar.

- Proporcione los datos de dirección de residencia: código postal, estado, alcaldía o municipio, colonia, calle y número exterior.

- Llene el resto del formulario con información personal requerida.

- Cargue su foto siguiendo las indicaciones que se proporcionarán en pantalla.

- Una vez finalizados estos pasos, descargue el comprobante de registro e imprima.



Para la entrega de la credencial se informará al usuario mediante mensajes telefónicos (SMS) sobre las fechas en que se acudirá a su domicilio o durante la convocatoria para la entrega de Programas de Bienestar.