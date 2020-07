Regresa David Jiménez Rumbo para apoyar a la izquierda en 2021

Al declarar que ’Acapulco necesita Rumbo’, el dirigente David Jiménez Rumbo señaló que estará buscando participar en las elecciones de 2021 con algún partido desde donde se pueda hacer política, mencionó que entrará de lleno a apoyar algún candidato a gobernado,r y que ya mantuvo reuniones con Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo.



Manifestó que sí está dispuesto apoyar a Manuel Añorve Baños con quien lo une una amistad de muchos años atrás, al igual que con Félix Salgado Macedonio a quien ha apoyado en mítines, marchas y protestas durante sus tres anteriores postulaciones.



Respecto a la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, David Jiménez la señaló como una mujer valiosa y honesta que es ’ojalá que no por malos consejos pierda Guerrero su visión política, que se sacuda las opiniones de gente que no la ha ayudado pues hay muchos funcionarios que no sirven al municipio porque todos quieren ser candidatos… espero que llegue a un buen arreglo con sus trabajadores para que quede todo bien, estimó.



Con la filosofía de ’Al mal tiempo buena cara’, el ex senador refirió que el partido Morena es ’un balde de agua fría para la política en México’, y que no es más que la refundación del PRD, subrayó que está buscando desde dónde hacer política de la mejor forma.