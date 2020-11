Regresa el Hoy No Circula al Valle de México. Estos son los automóviles que no circularán mañana

CIUDAD DE MÉXICO.- 11 noviembre 2020. Debido a un aumento en las concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, este jueves se endurecerá el Hoy No Circula.



La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 16:00 h de este miércoles se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán.



Para las 20:00 h, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indicó que las condiciones para la dispersión de contaminantes son desfavorables, con lo que no se levantará el Hoy No Circula.

Holograma de verificación 1 terminación de placa par De las 05:00 a las 22:00 h del jueves, los vehículos con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación par, y holograma 2 suspenderán su circulación.



Tampoco podrán circular los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras, ni aquellos con placas del extranjero o de otros estados que no porten el holograma cero o doble cero.