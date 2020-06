Regresa la LIGA MX

Quienes somos aficionados al fútbol mexicano podremos estar de acuerdo en muchas de las decisiones que toman sus directivos, así como hay bastantes puntos en donde no compartimos sus acuerdos, pero lo cierto es que seguimos siendo fieles a nuestra Liga, y ahora con esta terrible pandemia del Coronavirus que ha provocado la cancelación del balompié nacional, nos damos cuenta lo mucho que extrañamos ver a nuestro equipo cada ocho días.



Desde que comenzó la expansión del Covid-19 en el mundo hemos pasado meses complicados, digamos que hasta tristes por el número de personas que lamentablemente han fallecido. El deporte profesional también ha sido afectado por éste grave problema de salud, aunque poco a poco comenzarán a regresar las competencias en el mundo. Si los planes se cumplen, como está programado, la famosa y polémica Liga MX reanudaría actividades, tentativamente, a partir del próximo 17 de julio. Por supuesto que la noticia nos agrada a quienes somos sus fieles seguidores.



Destacando que hasta el momento es una información no oficial, sin embargo, fuentes cercanas a la Liga aseguran que el silbatazo inicial sonaría siempre y cuando el coronavirus en México vaya a la baja. En caso de que la situación de la pandemia no mejore, se estaría corriendo el comienzo del Apertura 2020 hasta agosto; destacando que el campeonato tendrá 19 jornadas gracias al incremento de equipos participantes. Por lo pronto, se espera que las plantillas regresen a los entrenamientos a mediados de junio.



Por cuestiones de seguridad y salud para los futbolistas, como para los propios aficionados, los partidos se estarían jugando a puerta cerrada tal y como está sucediendo actualmente en Alemania. Por el momento luce complicado que la gente vuelva a las gradas, y probablemente sería hasta noviembre o diciembre que las butacas se vuelvan a ocupar, aunque lo más probable es que sea en el 2021 que las puertas se reabran. Lo importante es ver nuevamente a nuestro equipo favorito en la cancha, emocionarnos con sus goles y grandes jugadas, en resumen, fútbol de México vuelve pronto, te extrañamos.