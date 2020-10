Regresa la obra ’A 8 Columnas’ de Salvador Novo en Streaming

Para este streaming de la época de oro contaremos con el elenco original, conformado por luis miguel lombana, sophie alexander-katz, pedro de tavira egurrola, josé carriedo, alondra hidalgo, arnoldo picazzo



• A Ocho Columnas es una puesta en escena vigente, que aborda problemáticas como el poder y la manipulación de los medios de comunicación.



CDMX, octubre, 2020. Como una opción de entretenimiento en estos días en los que hay que quedarse en casa, este 24 de octubre a las 20:00 h y 25 de octubre a las 19:00 h, estará en línea la obra de teatro A Ocho Columnas, original de Salvador Novo, adaptada por Fernando Bonilla y producida por Próspero Teatro, las funciones podrán verse a través de la plataforma de Ticketmaster Live, teatro hecho cine hasta la pantalla de tu hogar. Para estas presentaciones contaremos con el elenco original conformado por Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander-Katz, Pedro de Tavira Egurrola, José Carriedo, Alondra Hidalgo, Arnoldo Picazzo, todos bajo la dirección de Fernando Bonilla, quien también realizó la adaptación del texto de Salvador Novo.



El montaje relata la historia de un joven reportero que obtiene un trabajo en El Mundo, ’el mejor periódico de México’. El novato pronto aprende que en el mundo de la prensa: los valores morales no existen, las personas son simples peldaños que hay que pisar para ascender socialmente, que desde la impunidad de los escritorios hay que hacer y deshacer reputaciones y prestigios, falsear, calumniar y mentir con la tranquilidad que da el saberse inmune a las venganzas de los afectados. El joven periodista novato tendrá que elegir entre una carrera próspera y su integridad ética, entre el amor y el poder, entre la riqueza y el honor; pero ésta deberá ser una decisión rápida, porque tras él hay otros dispuestos a aceptar la oferta. La acción se desarrolla en la antesala de la dirección del periódico diseñada con realismo de época situada en los años cincuenta por Elizabeth Álvarez, la iluminación es de Tenzing Ortega y el diseño de vestuario es de Estela Fagoaga.



Es una puesta en escena vigente que aborda problemáticas como el poder y la manipulación de los medios, fue nominada durante el primer periodo de los Premios del Público Cartelera 2019 y ganadora a Mejor Obra en la pasada edición de los Premios ACPT 2019, donde también José Carriedo fue reconocido como Mejor Actor por su trabajo en el montaje.



Resulta llamativo que pese ser una obra que se escribió en los años cincuenta, aborda problemas muy actuales. En la época del autor, Salvador Novo, no existían noticieros, ni internet, pero es algo que no ha cambiado mucho. Hoy en día, no hay un respeto a la prensa, hay muchos asesinatos a periodistas, la figura del poder, la política, lo manipulables que somos y podemos caer en las noticias falsas. La adaptación de Fernando Bonilla contempla todos estos temas, pero desde la óptica de la farsa y el humor.



La importancia del montaje, así como su reconocimiento en el ámbito periodístico actual ha tomado más fuerza gracias al respaldo de periodistas como Yuriria Sierra, Pamela Cerdeira y Enrique Hernández Alcazar quienes participaron en una mesa de análisis para platicar del texto donde además compartieron sus puntos de vista sobre la situación actual de los medios de comunicación en México.



A 8 Columnas se presentará los días 24 (20:00 h) y 25 (19:00 h) de octubre a través de la plataforma de Ticketmaster Live, los boletos se encuentran disponibles a partir del martes 6 de octubre en www.ticketmaster.com.mx



Fase 1



Del 6 al 16 de octubre



$150 base



$350 precio solidario



$500 Meet & Greet por zoom con elenco y creativos



Fase 2



Del 17 al 23 de octubre



$200 base



$350 precio solidario



$500 Meet & Greet por zoom con elenco y creativos.



Fase 3



Los días 24 y 25 de octubre (días del evento)



$250 base



$350 precio solidario



$500 Meet & Greet por zoom con elenco y creativos.