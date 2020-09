Regresan a laborar dos por cada tres trabajadores que pausaron por COVID

El país, de acuerdo con la evolución de la pandemia, continúa con el proceso de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales por lo que, en agosto de 2020 en comparación con el mes previo, se observa la incorporación de 608 mil personas a la Población Económicamente Activa (PEA) según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN) correspondientes a agosto de 2020.

La población ocupada pasó de 52.6 millones a 53.2 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, se han incorporado alrededor de 7.8 millones



La población ocupada fue de 50.4 millones de personas en agosto, con un aumento de 1.9 millones de ocupados en jornadas de 35 a 48 horas semanales, al pasar de 20.7 millones a 22.6 millones.



La población ocupada ausente con vínculo laboral disminuyó 1.1 millones de personas, al reducirse de 3.7 millones a 2.6 millones de personas. En abril, esta cifra llegó a 9.5 millones de personas.



Para agosto se observa una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector agropecuario y en el sector de construcción cercanos a cifras de agosto de 2019. Por el contrario, el sector comercio vuelve a presentar una baja de 1.4 millones de personas, al pasar de 10.7 a 9.3 millones de personas de julio a agosto.



La tasa de desocupación fue de 5.2% en agosto y de 5.4% en julio de 2020.



Ante el Acuerdo de la Secretaría de Salud por el cual se reanudan todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020), el INEGI durante agosto continuó con las entrevistas cara a cara para seguir manteniendo su compromiso de brindar información oportuna y pertinente para la toma de decisiones.



En agosto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (Nueva Edición) (ENOEN) alcanzó un nivel de respuesta del 69% de la muestra mensual regular, por lo que los resultados que se presentan contienen todos los indicadores estratégicos de ediciones anteriores, en algunos casos con niveles menores de precisión.



La ENOEN mantiene el mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico que la ENOE tradicional, pero su muestra se conformó de un 79% de entrevistas cara a cara y un 21% de entrevistas telefónicas efectivas. Es importante destacar que no existen cambios estadísticos significativos en los indicadores estratégicos de ocupación y empleo cuando se consideran exclusivamente entrevistas cara a cara, de cuando se combinan con entrevistas telefónicas.



En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de agosto de 2020 confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, aunque más lenta que en el mes previo, impulsada principalmente por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre julio y agosto de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados entre 35 y 48 horas semanales, un crecimiento de la informalidad laboral y de los ocupados con ingresos laborales de hasta un salario mínimo.



La ENOEN en agosto de 2020 reportó un incremento de 608 mil personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 55.1% respecto a la población de 15 años y más, cifra 0.1 puntos porcentuales superior a la de julio pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.8% y 38.9%, respectivamente.



En el octavo mes de 2020, la población ocupada resultó en 50.4 millones de personas, con un incremento de 653 mil personas respecto a julio.



La población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas semanales aumentó 1.9 millones entre julio y agosto de 2020. Por su parte los ocupados ausentes con vínculo laboral disminuyeron (-)1.1 millones de personas en el mismo periodo.



La ENOEN en agosto de 2020 registró una Tasa de subocupación de 17%, cifra inferior en (-)1.4 puntos porcentuales a la de julio del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)0.6 millones de personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo fue de 16.6% en los hombres, cifra inferior en (-)1.9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 17.7%, tasa (-)0.6 puntos porcentuales inferior a la del mes previo.



La ocupación informal en agosto de 2020 ascendió a 27.8 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 55.1%, cifra mayor en 0.2 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.



La población desocupada fue de 5.2% en agosto y de 5.4% en julio como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses.



La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 10.7 millones, lo que representa 24.7% de la PNEA. En comparación con julio de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)549 mil personas en agosto.



Asimismo, se informa a los usuarios que, a partir de esta fecha, se amplía la oferta de información mensual al difundirse tanto en términos absolutos como relativos el conjunto de indicadores estratégicos bajo el mismo esquema de los indicadores estratégicos trimestrales, para el periodo de enero de 2005 a marzo de 2020, abriendo con ello mayores posibilidades para el análisis histórico del comportamiento del mercado laboral nacional.



Finalmente, a partir de julio, para la ENOE nueva edición se amplía información mensual del mercado laboral para el agregado urbano de 32 ciudades, 39 ciudades, así como para los ámbitos más urbanizados y menos urbanizados.COMUNICADO INEGI