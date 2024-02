Regresará gobernadora a Chimalhuacán para inaugurar centro de estudios en línea

Con los objetivos de dar cumplimiento a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), poner fin a la pobreza, contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres y favorecer al acceso a la alimentación, la Gobernadora del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de 3 mil 500 medios de cobro del programa estatal ’Mujeres con Bienestar’ y de canastas alimentarias del programa ’Alimentación para el Bienestar’, a habitantes de Chimalhuacán.



La Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, expresó que es un honor contar con la presencia de la gobernadora. ’Su presencia aquí representa su compromiso con Chimalhuacán y el cumplimiento de su promesa de campaña, la cual fue apoyar y mejorar la calidad de vida de las mujeres chimalhuaquenses, marcando con ello un momento crucial para lograr la justicia social y reducir las brechas entre hombres y mujeres’, expresó la Alcaldesa.



Asimismo, agradeció el compromiso inquebrantable de la Gobernadora por brindar atención y apoyo integral a las mujeres que enfrentan obstáculos, al tiempo que reconoció su liderazgo y compromiso con el municipio.



A su vez, Delfina Gómez Álvarez reconoció el apoyo, asistencia y, sobre todo, el gran desempeño que ha realizado la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez al frente de Chimalhuacán. En su mensaje a la población, la Maestra rememoró que en el 2015 comenzó a recorrer el municipio y que en aquél entonces una vecina le expresó que no solo viniera cuando necesitaba del apoyo del pueblo, ’eso no lo olvidé nunca y aquí estamos, mi segunda casa es Chimalhuacán’.



Sabemos que en este municipio todavía necesitan mucho apoyo y beneficio social, por lo que no solo entregaremos recursos y obras, sino que también contribuiremos a mejorar la calidad de vida y de educación. Por lo anterior y a petición de la Presidenta de Chimalhuacán, adelantó que en la segunda mitad del año regresará a inaugurar un espacio donde las personas que lo requieran puedan terminar la escuela en línea, a través de computadoras, lo cual hará extensivo en municipios como Ecatepec, Los Reyes La Paz y Tultitlán.



La Gobernadora reconoció que los programas y acciones que está poniendo en marcha en su gobierno son gracias al trabajo de muchas personas, ’lo que yo hago es organizar y trabajar en equipo’. Y agregó que su gran referente en la administración pública es, sin duda, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues él cumple su palabra y da el ejemplo a la hora de servir a la población.



Gómez Álvarez únicamente le solicitó una cosa a la población: ’Ayúdenos a cuidar a los niños y jóvenes para dejarles una sociedad mejor. No solo hay que darles cosas materiales, sino que hay que fortalecer sus valores’. La Gobernadora expresó que los niños son una hoja en blanco, en la cual le gustaría que se plasmara la bondad, el respeto y la solidaridad. Ayúdenos a cambiar estas nuevas generaciones y fortalecerlos. Yo regresaré a Chimalhuacán para inaugurar ese centro de capacitación de estudios para que, quien decida terminar la escuela, lo haga, finalizó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



El Secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, informó que en noviembre y diciembre del año pasado entregaron tarjetas del programa ’Mujeres con Bienestar’ a 6 mil 500 personas, por lo que con esta entrega ya son 13 mil mujeres las beneficiadas en el municipio, mientras que en el Estado la cantidad asciende a 650 mil, lo cual es un triunfo de la Gobernadora. Uno de los objetivos de la Maestra Delfina Gómez es empoderar a las mujeres del Estado y a las guerreras de Chimalhuacán, pues ellas dedican gran parte de su tiempo en cuidar a adultos mayores y niños de sus hogares, culminó el Secretario.



Con la tarjeta del programa ’Mujeres con Bienestar’, dirigido a mujeres de 18 a 64 años de edad que habitan en el Estado de México, las mujeres accederán a un recurso bimestral de 2 mil 500 pesos, así como a servicios de asistencia jurídica, de salud, a distintas opciones educativas, a capacitación para el bienestar, seguridad social, a bienestar para sus mascotas, entre otros servicios. Mientras que las mujeres de 55 a 64 años de edad, beneficiadas con el programa ’Alimentación para el Bienestar’, accederán a una canasta alimentaria bimestral



A la entrega de medios de cobro y de canastas alimentarias también asistieron Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, delegado de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar (federal) en el Estado de México; Vladimir Hernández Villegas, Delegado Regional de los Programas del Bienestar en Chimalhuacán; y Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.